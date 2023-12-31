Το δικό του μήνυμα για τη νέα χρονιά έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Όπως επισημαίνει στο μήνυμά του το 2023 ήταν μια δύσκολη χρονιά με πολέμους ενώ «για την Ελλάδα, το 2023 ήταν μία χρονιά με πολλή θλίψη» όπως επισημαίνει.

Ωστόσο, εύχεται το νέο έτος να φέρει ειρήνη και «μια καλύτερη ζωή για όλους τους πολίτες» της Ελλάδας.

Δείτε την ανάρτηση με το μήνυμά του

«Το 2023 ήταν μία δύσκολη χρονιά.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται, και ένας δεύτερος πόλεμος, στη Γάζα, ήδη μετράει χιλιάδες θύματα - παιδιά, γυναίκες, αμάχους.

Το 2024 λοιπόν, το αίτημα για ειρήνη είναι τόσο επιτακτικό όσο ποτέ.

Αλλά όχι με ευχές, με πράξεις: με άμεση κατάπαυση του πυρός και με μία βιώσιμη λύση δυο κρατών.

Για την Ελλάδα, το 2023 ήταν μία χρονιά με πολλή θλίψη. Από το ειδεχθές έγκλημα στα Τέμπη και τις τεράστιες πλημμύρες, μέχρι θανάτους πάνω σε καρότσες και έξω από τα γήπεδα.

Το αύριο έχασε μια μάχη, αλλά δεν έχασε τη μαχητικότητά του.

Και μπροστά μας το 2024 έχουμε μια κρίσιμη χρονιά.

Για την Ελλάδα, το αυτονόητο είναι το δύσκολο: Μια καλύτερη ζωή για όλους τους πολίτες.

Μια ζωή της αξιοπρέπειας και όχι των market pass.

Μια ζωή με ισχυρό κοινωνικό κράτος πρόνοιας και όχι με το δίκαιο του ισχυρότερου.

Μια ζωή με δημοκρατικούς θεσμούς που δουλεύουν, με ποιοτική υγεία και παιδεία, με έγνοια για το περιβάλλον και τους πόρους για την κλιματική προσαρμογή.

Με αλληλεγγύη.

Με ανθρωπιά.

Με αλήθεια.

Με πείσμα και με δύναμη.

Για μια Ελλάδα που θα αξιοποιεί τις μεγάλες δυνατότητες του ελληνικού λαού και θα δίνει σε κάθε Έλληνα πολίτη ευκαιρίες και ασφάλεια για να πετύχει.

Σε όλο τον ελληνισμό, εντός και εκτός Ελλάδας,

Σε κάθε σημείο του πλανήτη που χτυπάει η καρδιά αυτού του περήφανου έθνους,

Σε εσάς, τις οικογένειές σας, τους ανθρώπους σας,

Εύχομαι το 2024 να είναι η χρονιά που θα σας φέρει πιο κοντά στα όνειρά σας.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.