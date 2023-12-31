Εξάωρη άδεια θα δοθεί στον Φρέντη Μπελέρη προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της γιαγιάς του.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα στις 14.30 στη Χειμάρρα.

Ο Φρέντη Μπελέρη παραμένει στη φυλακή ενώ η δίκη του βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου ο Φρέντη Μπελέρης έδωσε το παρών στη συνεδρίαση και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η υπόθεση είναι κακοστημένη. Η εισαγγελία Αυλώνας έχει τεθεί στην υπηρεσία της Αστυνομίας και τα στοιχεία έχουν παραποιηθεί. Ζήτησα πληροφορίες για τα άτομα που παραποίησαν τα στοιχεία. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για μία κανονική προστασία. Με έβαλαν στη φυλακή με πλαστό ποινικό μητρώο. Η χειραγώγηση από την εισαγγελία συνεχίζεται, δεν είναι γνωστό για ποιους λόγους. Νιώθω προσβεβλημένος και πως αντιμετωπίζομαι μεροληπτικά. Θέλουν να με τιμωρήσουν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.