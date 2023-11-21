Ο Ερντογάν βάζει και τη Θεσσαλονίκη στη γεωγραφία της καρδιάς του - «Από Αδριατική ως το Σινικό Τείχος τα σύνορα της Τουρκίας»

Λίγες ημέρες πριν από την άφιξή του στην Αθήνα και την συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ερντογάν βάζει και τη Θεσσαλονίκη «στα πολιτικά και πολιτιστικά σύνορα της Τουρκίας», λέγοντας ότι «η γεωγραφία της καρδιάς μας φτάνει από την Αδριατική μέχρι το Σινικό Τείχος».

«Θεσσαλονίκη, Μοσούλη, Ιερουσαλήμ τις βλέπουμε όπως τις δικές μας πόλεις - Τα πολιτικά και πολιτιστικά σύνορα της Τουρκίας δεν ορίζονται από τα επίσημα σύνορά της» είπε μεταξύ άλλων.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης ο Ερντογάν είπε: «Υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία θέλω να υπενθυμίσω.Τα πολιτικά και πολιτιστικά σύνορα της Τουρκίας δεν ορίζονται από τα επίσημα σύνορά της, αλλά περιλαμβάνουν μια πολύ ευρύτερη περιοχή, από την Αδριατική μέχρι το Σινικό Τείχος της Κίνας.

Πράγματι, αισθανόμαστε το ίδιο για κάθε εκατοστό γης στη γεωγραφία της καρδιάς μας. Αν αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις γεωγραφίες σαν να είναι έξω από εμάς, τότε κινδυνεύει και η πατρίδα.

Για το λόγο αυτό λέμε πως κάθε γεγονός που συμβαίνει στις τέσσερις γωνιές της γεωγραφίας μας, από τα Βαλκάνια μέχρι τον Καύκασο, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου, μάς αφορά άμεσα. Η θέση του Καραμπάχ στις καρδιές μας και η θέση της Γάζας στις καρδιές μας είναι η ίδια, όπως δεν κάνουμε διάκριση ανάμεσα στη Βοσνία και το Χαλέπι, την Τρίπολη και την Βάκτρα, τη Θεσσαλονίκη και τη Μοσούλη, έτσι βλέπουμε και την Ιερουσαλήμ,το ίδιο όπως τις δικές μας πόλεις».

Προκλήσεις από Φιντάν

Ο Φιντάν μιλάει για «τουρκική μειονότητα στη Θράκη» και «ομογενείς στα Δωδεκάνησα»

«Στην Κύπρο αν γίνει διαπραγμάτευση θα γίνει μεταξύ δύο κρατών και όχι δύο κοινοτήτων».

Νέα επίθεση Ερντογάν στο Ισραήλ

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι «το ολοκαύτωμα έχει αιχμαλωτίσει τους ηγέτες της Ευρώπης» και πως «στη Γάζα οι επιθέσεις είναι παρόμοιες με αυτές των Σταυροφοριών».

Είπε ακόμη ότι το Ισραήλ «κάνει γενοκτονικές επιθέσεις και έχει ασπίδα το Ολοκαύτωμα».

Επιπλέον, ο Ερντογάν διεκδικεί διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους.

«Στη Γάζα, από τις 7 Οκτωβρίου, επιδεικνύεται μια θηριωδία με την κυριολεκτική έννοια του όρου που δεν θυμίζει σε τίποτα αυτό που συνέβη επί Σταυροφοριών πριν από χίλια χρόνια ούτε επί Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πριν από 80 χρόνια.

» Η ντροπή του Ολοκαυτώματος έχει αιχμαλωτίσει τους ηγέτες στην Ευρώπη. Oχι μόνο οι ηγέτες αλλά και οι δυτικού διανοούμενοι, τα μέσα ενημέρωσης και οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τον ίδιο τρόπο προσπαθούν να βοηθήσουν το Ισραήλ. Η Ισραηλινή Κυβέρνηση χρησιμοποιεί το Ολοκαύτωμα σαν ασπίδα για τις γενοκτονικές επιθέσεις της κατά των Παλαιστινίων. Το Ισραήλ προσπαθεί να πνίξει κάθε αντίδραση, συμπεριλαμβανομένης της έκκλησης για κατάπαυση του πυρός, βάζοντάς της την 'ταμπέλα' του αντισημιτισμού. Το διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά με λύπη στο τελευταίο μας ταξίδι στη Γερμανία.

» Eγώ όταν μιλώ είμαι άνετος. Γιατί; Διότι δεν χρωστώ. Ομως όλοι εκείνοι χρωστούν στο Ισραήλ. Κι εκείνοι τώρα πληρώνουν χρέη. Εδώ είναι το ζήτημα. Το ντροπιαστικό γεγονός όμως είναι πως οι δυτικές χώρες κάνουν αδελφοσύνη ψέματος με το Ισραήλ. για να καλύψουν τις σφαγές»

Σε αδιέξοδο η Άγκυρα με τα μαχητικά

Τουρκικά ΜΜΕ δείχνουν το αδιέξοδο της Τουρκίας: «Δεν μας δίνουν μαχητικά, θα καταντήσουμε να πάρουμε ανεμοπλάνα» λένε αναλυτές. Επανέρχονται τα σενάρια αγοράς μαχητικών από Κίνα και Ρωσία».

Ο παρουσιαστής του δελτίου ειδήσεων του SOZCU TV, Φατίχ Πορτακάλ είπε: «Στη χώρα επικρατεί ένα κουίζ με τα μαχητικά αεροσκάφη. Θα αγοράζαμε F-35 ,δεν τα καταφέραμε. Μετά στραφήκαμε στα F-16 αλλά δεν πήραμε ούτε τα F-16. Οι ΗΠΑ δεν δίνουν ούτε τα F-16. Τότε βρήκαμε στην Ευρώπη, τα μαχητικά Eurofighter, η Γερμανία έβαλε εμπόδια. Είπαμε πως δεν γίνεται τίποτα. Τότε ας πάρουμε ανεμόπλανα!».

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Ερντογάν για τις μεγάλες στροφές - Σόου Τούρκου βουλευτή προς τον Φιντάν με φωτογραφίες του Ερντογάν

Είπε ο Βελί Αγμπαμπά, βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος: «Αυτή είναι η δήλωση του προέδρου Ερντογάν. Είναι ένα δείπνο όπου ο Ερντογάν δήλωνε πως δεν κάθομαι στο ίδιο τραπέζι με τον Σίσι. Για ποιον Ερντογά μιλάμε; Eδώ είναι ο πρόεδρος Ερντογάν τα λέει αυτά. Ισως να είναι ο πρόεδρος του Κομματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Κι αυτός εδώ είναι ο πρόεδρος Ερντογάν! Δείτε την οικειότητα Κι εσείς κύριε υπουργέ. Δείτε φίλοι μου την οικειότητα! Ακουμπούν τα γόνατα τους και έχουν κοντινά βλέμματα. Εμείς είχαμε στείλει δυο βουλευτές μας στην Αίγυπτο και μας κατηγόρησαν ως πραξικοπηματίες».

Πηγή: skai.gr

