Στα ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό, ΕΕ, ΗΠΑ και F-16 αναφέρθηκε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, καταθέτοντας στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Προϋπολογισμού της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, όπου συζητείται ο κρατικός προϋπολογισμός του επόμενου έτους.

«Οι σχέσεις μας με την Ελλάδα εξελίσσονται σε θετική κατεύθυνση. Συνεχίζουμε τις προετοιμασίες μας για το Συμβούλιο Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου στις 7 Δεκεμβρίου 2023», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Για το Κυπριακό, δήλωσε πως «αν είναι να γίνει κάποια διαπραγμάτευση στην Κύπρο, δεν θα είναι μεταξύ δύο κοινοτήτων αλλά μεταξύ δύο κρατών. Πριν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, η κατάσταση των δύο κρατών θα εξισωθούν».

Παράλληλα, ο ίδιος επισήμανε πως η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της για ένταξη στην ΕΕ και συνεχίζει να ακολουθεί εποικοδομητικές πολιτικές για την ανάπτυξη συνεργασίας και διαλόγου σε όλους τους τομείς. «Ωστόσο, έχουμε δει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει πολύ από το να επιδεικνύει κατά καιρούς στρατηγικό όραμα, πιο πρόσφατα στην παράδειγμα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία 2023. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δείχνουν ότι οι σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ είναι πολύ στρατηγικές για να περιοριστούν στη στενόμυαλη επιδίωξη των συμφερόντων ορισμένων κρατών μελών. Η κύρια προσδοκία μας από την ΕΕ είναι να λάβει συγκεκριμένα και ουσιαστικά βήματα που θα επαναφέρουν την ένταξη στη συνεργασία μας και τη συγκεκριμένη διαδικασία ένταξης» υπογράμμισε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Στις συναντήσεις μας, τονίσαμε έντονα ότι η συνεργασία της Αμερικής με το PKK-YPG, η παρουσία της FETO στην Αμερική και οι μονομερείς κυρώσεις της είναι ασυμβίβαστες με το πνεύμα της συμμαχίας. Έχουμε δηλώσει επανειλημμένα ότι η Αμερική πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να διορθώσει τις λανθασμένες στάσεις της σε θέματα που επηρεάζουν άμεσα την εθνική μας ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε αυξήσει την προσδοκία μας σε κάθε επίπεδο ότι το αίτημά μας για την προμήθεια και τον εκσυγχρονισμό των F-16 θα οριστικοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, χωρίς όρους ή περιορισμούς. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολλά περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα όπου έχουμε κοινά συμφέροντα».

