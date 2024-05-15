Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι αποδέσμευσε πρόσθετη χρηματοδότηση 139 εκατομμυρίων στερλινών (162 εκατομμυρίων ευρώ) για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη, χώρα που είναι σε πόλεμο τα τελευταία εννέα και πλέον χρόνια και που γνωρίζει "μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο".

Τα νέα αυτά κονδύλια θα "συμβάλουν στη σίτιση περισσοτέρων από 850.000 ανθρώπων και στην περίθαλψη 700.000 παιδιών που υποφέρουν από υποσιτισμό", δήλωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

Έπειτα από εννέα χρόνια σύγκρουσης, "ο λαός της Υεμένης βιώνει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο" και "περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού (δηλαδή 18,2 εκατομμύρια άνθρωποι) χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια", υπογραμμίζει το Λονδίνο.

Αυτή η πρόσθετη βοήθεια θα διανεμηθεί με τη βοήθεια εταίρων όπως η Unicef, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και άλλοι οργανισμοί.

Η πρόσθετη βοήθεια ανακοινώθηκε με αφορμή την επίσκεψη του Υεμενίτη πρωθυπουργού Αχμεντ Αουάντ μπιν Μουμπάρακ στο Λονδίνο, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον.

"Η Βρετανία είναι προσηλωμένη στην αντιμετώπιση της κρίσης στην Υεμένη, αλλά και η διεθνής κοινότητα πρέπει να κάνει το ίδιο για να αλλάξει πράγματι η κατάσταση", δήλωσε ο Κάμερον, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την αποδέσμευση πρόσθετης βοήθειας 125 εκατομμυρίων ευρώ για την Υεμένη.

Η διεθνής σύνοδος δωρητών διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Πριν από τη σύνοδο, σχεδόν 200 ανθρωπιστικές οργανώσεις είχαν απευθύνει έκκληση για τη συγκέντρωση των 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που λείπουν για τη χρηματοδότηση ενός σχεδίου βοήθειας προς την Υεμένη, προειδοποιώντας για τις "καταστροφικές συνέπειες" της έλλειψης των διατιθέμενων κονδυλίων στη χώρα, τη φτωχότερη της αραβικής χερσονήσου.

Η Υεμένη μαστίζεται από το 2014 από μια σύγκρουση μεταξύ των ανταρτών Χουθι, προσκείμενων στο Ιράν, και της κυβέρνησης που υποστηρίζεται από στρατιωτικό συνασπισμό υπό τη διοίκηση της Σαουδικής Αραβίας.

Ο πόλεμος μετρά εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται στις έμμεσες συνέπειες της σύγκρουσης, όπως η έλλειψη πόσιμου νερού, η πείνα και οι αρρώστιες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Το Λονδίνο δηλώνει ότι έχει προσφέρει περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο στερλίνες (1,16 δισ. ευρώ) σε ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη από το 2015.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.