Της Πηνελόπης Γκάλιου

Πέντε μήνες μετά τη νίκη της ΝΔ στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου, το πανηγυρικό κλίμα επέστρεψε χθες στην οδό Πειραιώς, επ' αφορμή της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, που επισφράγισε την αλλαγή σκυτάλης για τη θέση του Γραμματέα του κόμματος, από τον Παύλο Μαρινάκη στη Μαρία Συρεγγέλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για πρώτη φορά μετά την ανάληψη της δεύτερης κυβερνητικής του θητείας, έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και χαμόγελα στο "γαλάζιο στρατηγείο" και έδωσε εκ νέου τον τόνο του "βηματισμού" του κόμματος και της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι το επόμενο μεγάλο πολιτικό ορόσημο που είναι οι επερχόμενες ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Μέχρι όμως η παράταξη να οδηγηθεί και να κερδίσει και αυτό το πολιτικό στοίχημα, όπως χαρακτήρισε την καθαρή νίκη που επιδιώκει η παράταξη και στην επόμενη ευρωπαϊκή κάλπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε σαφείς οδηγίες για τον χάρτη που θα πρέπει να ακολουθήσουν στελέχη, βουλευτές και υπουργοί. Οδηγίες, εν είδη προειδοποίησης και προς αποφυγήν αλαζονικών συμπεριφορών. Γιατί όπως εξήγησε με σαφήνεια ο πρωθυπουργός, το 41% που έλαβε η ΝΔ στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου "δεν ισοδυναμεί με λευκή επιταγή. Ισοδυναμεί με αυξημένη ευθύνη. Δεν είναι άλλοθι για λάθη. Είναι κίνητρο για αποτέλεσμα που επιπλέον δεν επιτρέπει υπερφίαλες συμπεριφορές καθώς το πολιτικό «κοντέρ» μηδενίστηκε στις εκλογές" τόνισε εμφατικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέστησε προς τα στελέχη του ότι "ο λόγος μας, πρέπει να είναι σαν τις πράξεις μας: σαφής, ουσιαστικός, αλλά κυρίως μετρημένος. Αυτό προϋποθέτει άλλωστε και η νέα μας διαδρομή, που ξεκινά από αφετηρίες οι οποίες επιτεύχθηκαν χωρίς να είναι ούτε εύκολες, ούτε δεδομένες".

Σαφές όμως ήταν και το μήνυμα του πρωθυπουργού προς την κοινωνία, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για τολμηρές μεταρρυθμίσεις , χωρίς να υπολογίζει το κόστος το οποίο δήλωσε αποφασισμένος να αναλάβει, όποιο κι να είναι αυτό, γιατί όπως τόνισε στρατηγική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η συνεχής βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Μιλώντας μάλιστα για το φορολογικό νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση αλλά ήδη έχει προκαλέσει ενόχληση σε μερίδα επαγγελματιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ανυποχώρητος. "Δεν είναι η πρώτη φορά που σας μιλώ για μεταρρυθμίσεις που ίσως ξεβολέψουν κάποιους, αλλά θα ωφελήσουν τους πολλούς. Κι αν υπάρξει κόστος από αυτές τις συγκρούσεις, αυτή η κυβέρνηση δεν θα διστάσει να το αναλάβει. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μία από τις μεγάλες παγίδες της δεύτερης τετραετίας είναι ο συμβιβασμός. Συμβιβασμός με παθογένειες, με παγιωμένα συμφέροντα. Μία αδικία των λίγων σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, που κάποτε πρέπει να λείψει" ξεκαθάρισε.

Μηνύματα που όπως σχολίαζαν γαλάζια στελέχη θα επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τον πρωθυπουργό προς το εσωτερικό της παράταξης και της κυβέρνησής του, προκειμένου να κρατά σε εγρήγορση όλα τα στελέχη και να μην εφησυχάσουν, παρασυρόμενοι από το πολιτικό κλίμα, το οποίο μπορεί να δίνει ένα σαφές και άνετο δημοσκοπικό προβάδισμα στη ΝΔ, όμως τίποτα δεν είναι δεδομένο και καμία κατάσταση δεν συντηρείται επ' αόριστον, μόνο με τα λάθη των πολιτικών αντιπάλων, όπως σημείωναν. "Σκληρή δουλειά και έργο" για την κοινωνία και τον πολίτη, θα επαναλαμβάνεται σχεδόν μονότονα αλλά πάντα εμφατικά απο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ομιλία του πρωθυπουργού είχε και αναφορές με καρφιά και για τους πολιτικούς αντιπάλους, τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ, με τελικό αποδέκτη όμως και πάλι το εσωτερικό της ΝΔ. "Βλέπετε τα αδιέξοδα της άλλης πολιτικής όχθης. Στον μεν ΣΥΡΙΖΑ μαλώνουν αν ο αρχηγός τους είναι ο Trump ή ο Beppe Grillo.

Kαι διαφωνούν για το διαβόητο «μαξιλάρι», παίζουν «μαξιλαροπόλεμο» τώρα μεταξύ τους. Κρύβονται, ωστόσο. Κρύβουν όλοι τους πως αυτό το «μαξιλάρι» επινοήθηκε ουσιαστικά για να αποκοιμίσει την κοινή γνώμη, με χρήματα από άδικους φόρους, χωρίς κανέναν ελληνικό έλεγχο. Τι ήταν το «μαξιλάρι»; Δεν ήταν παρά το ενέχυρο των δανειστών για την τεράστια προσωπική αναξιοπιστία του κ. Τσίπρα" είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνέχισε όμως με βολές και κατά της Χαριλάου Τρικούπη αναφέροντας ότι "Στο δε ΠΑΣΟΚ, παρατηρώ με ενδιαφέρον τη σταδιακή του προσχώρηση σε έναν μηδενιστικό λόγο. Προσδοκώντας να πάρει εκείνο τη θέση του δεύτερου κόμματος, δείχνουν στο ΠΑΣΟΚ να περιμένουν την υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ ως «ώριμου φρούτου», ώστε να υποδεχθούν τους ψηφοφόρους του. Αγνοούν, όμως, ότι η αρνητική πολιτική την οποία μιμούνται δεν είναι πια ώριμο, είναι ένα σάπιο φρούτο, είναι ξεπερασμένα συνθήματα που έχει ακούσει και έχει απορρίψει η ελληνική κοινωνία".

Ως κατακλείδα όμως των βολών του προς τους πολιτικούς του αντιπάλους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε εκ νέου το βλέμμα του στα στελέχη του και τους ζήτησε ουσιαστικά να ασχολούνται με τα του οίκου τους. "Σας ζητώ και στον δικό σας λόγο να μην ασχολείστε πολύ με το τι γίνεται στην άλλη όχθη του πολιτικού φάσματος. Γιατί τα προβλήματά μας είναι υπαρκτά. Υπαρκτές μπορεί να είναι και οι δικές μας αστοχίες. Ξέρουμε, όπως έγραφε ο Καζαντζάκης, «ο σωστός δρόμος είναι πάντα ο ανήφορος» και συνειδητοποιώντας ότι στον καθρέφτη της πολιτικής κυριαρχίας αναδεικνύονται πιο έντονα οι αδυναμίες εκείνου που κυριαρχεί. Έτσι, τα καθήκοντά μας αποκτούν νέα μεγέθη και αποκτούν και άλλες διαστάσεις. Είναι ένα συμπέρασμα το οποίο αξίζει να το κρατήσουμε, όχι μόνο στην καθημερινή μας δράση, αλλά γιατί μπροστά μας έχουμε την αναμέτρηση των ευρωεκλογών", είπε ο πρωθυπουργός κλείνοντας τις συστάσεις στο γαλάζιο στρατόπεδο.

Πηγή: skai.gr

