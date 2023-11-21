Αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρηση της «ομάδας Αχτσιόγλου»

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η αντίστροφη μέτρηση για τη δεύτερη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε λίγες ημέρες έχει ξεκινήσει. Μόνο που αυτή τη φορά οι «σαραντάρηδες» αναμένεται να «πληγώσουν» πολύ περισσότερο το κόμμα. Όχι μόνο γιατί αποτελούν το κορμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και γιατί είναι περισσότεροι σε αριθμό και επηρεάζουν περισσότερο κόσμο.

Το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης δεν είναι απολύτως σαφές. Για να οργανωθεί ο βηματισμός που θα ακολουθηθεί θα χρειαστούν μερικές ημέρες ακόμα. Ίσως έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, χωρίς αυτό να αποκλείει και κάποιες ενδιάμεσες αποχωρήσεις η αιφνιδιαστική αλλαγή πλάνων.

Στην πρεμιέρα του στα ερτζιανά ο Στέφανος Κασσελάκης έδειξε τον δρόμο της εξόδου σε όσους διαφωνούν. «Κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την υπομονή και την αγωνία του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι να αποφασίσουν κάτι ας το αποφασίσουν τώρα», είπε χαρακτηριστικά «Στο Κόκκινο» δείχνοντας πως το «διαζύγιο» θα είναι λυτρωτικό και για τις δυο πλευρές.

Ο Στέφανος Κασσελάκης θέλει να επικεντρώσει στο αντιπολιτευτικό έργο, σήμερα θα βρίσκεται στην 7η Σύνοδο Θεσσαλονίκης και η «ομάδα Αχτσιόγλου» να συγκροτήσει μια κίνηση που θα σηματοδοτεί κάτι «νέο, προοδευτικό, μεγάλο και ανοιχτό» στον κόσμο. Οι «6+6» φέρονται να έχουν προχωρήσει τις συζητήσεις για τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας.

Υπάρχουν καταρχάς οι επτά βουλευτές που είχαν υπογράψει το σκληρό και επικριτικό κείμενο της Κεντρικής Επιτροπής Επιτροπής (Έφη Αχτσιόγλου, Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Σία Αναγνωστοπούλου, Μερόπη Τζούφη, Θεανώ Φωτίου). Εκτιμάται πως μέσω επαφών που έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα 1-2 είναι πολύ κοντά στο να συμπορευτούν με τους «6+6».

Σε αυτούς θα προστεθούν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Πέτη Πέρκα που ήδη περιμένουν τους συντρόφους τους. Μιλώντας ο πρώην υπουργός Οικονομικών στον ΑΝΤ1 επεσήμανε πως «χρειάζονται 10 βουλευτές για να συγκροτηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι εφικτός στόχος, νομίζω. Μια τέτοια Κ.Ο θα καλύπτει μια μεγάλη γκάμα θεμάτων: οικονομία, εργασιακά, πολιτισμό, Υγεία... Αυτοί οι 10 ή 12 καλύπτουν, με πολύ σοβαρό τρόπο, μια μεγάλη γκάμα θεμάτων με μεγάλη σοβαρότητα».

Στα στρατόπεδα του ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί «βαρομετρικό χαμηλό» και η συνύπαρξη αναμένεται να είναι πολύ δύσκολη τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η προ ημερήσιας συζήτηση για τις καλοκαιρινές καταστροφές στη Θεσσαλία και στον Έβρο, ενώ από την Πέμπτη ξεκινάει η κορυφαία μάχη του προϋπολογισμού.

Την Παρασκευή θα συζητηθούν τα αιτήματα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το δυστύχημα των Τεμπών. Δύσκολες ισορροπίες και αμήχανες «συγκατοικήσεις» θα λάβουν χώρα στα έδρανα της Βουλής. Σίγουρα αυτή η εικόνα ρήξης κοστίζει στη δημόσια εικόνα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

