Μαρινάκης: Εμείς δεν θυμηθήκαμε τους πολίτες πριν τις εκλογές

«Εμείς δεν θυμηθήκαμε τους πολίτες πριν τις εκλογές, δεν έχουμε μάθει έτσι να συμπεριφερόμαστε στον κόσμο. Εμείς ήμασταν εκεί και στα εύκολα και στα δύσκολα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Για τη νέα γραμματέα της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι είναι μία άξια γυναίκα, ένα στέλεχος που αγαπάει στην ουσία και την ΟΝΝΕΔ και τη Νέα Δημοκρατία αλλά κυρίως ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να πετυχαίνει το αποτέλεσμα. «Με τη Μαρία βρεθήκαμε πρώτη φορά μαζί στο Διαγραμματειακό στις μάχες του 2019. Είναι εντυπωσιακή η αφοσίωσή της και το πώς καταφέρνει να ενώνει» τόνισε.

Αναλυτικά η ομιλία του Παύλου Μαρινάκη

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ και Πρόεδρέ μας, Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας,

κύριοι Αντιπρόεδροι,

κύριε Πρόεδρε της Εφορευτικής Επιτροπής,

κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

αγαπητά μέλη της Πολιτικής Επιτροπής,

δεν σας το κρύβω, ότι είναι μια ιδιαίτερη ομιλία, μία φορτισμένη ομιλία και μία πάρα πολύ σημαντική μέρα για μένα.

Και μόλις έφτασα εδώ στο “σπίτι μας”, στα γραφεία μας, στην Πειραιώς, άρχισαν να περνάνε όλο και πιο έντονα από μπροστά μου εικόνες από αυτά τα δύο πολύ σημαντικά, ξεχωριστά και για μένα και για όλους εμάς χρόνια.

Άρχισα, λοιπόν, να αναρωτιέμαι και τι άλλαξε από εκείνη την πρώτη Πολιτική Επιτροπή μέχρι σήμερα. Σίγουρα, με περιμένει στο σπίτι ένα ακόμα μέλος, αυτό είναι μία πρώτη αλλαγή, σημαντική.

Πάντως, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό είναι εκείνο το Προσυνέδριο του Νοεμβρίου του 2021 στα Γιάννενα. Θυμάται εδώ και ο κ. Μπρατάκος ο Υπουργός μας.

Και θέλω πριν πω οτιδήποτε άλλο, να πω ένα πολύ μεγάλο, ένα ειλικρινές ευχαριστώ, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρό μας.

Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την ευκαιρία, την τιμή, την εμπιστοσύνη, αλλά κυρίως τη στήριξη. Και σε μένα και σε όλους εμάς, σε όλη την ομάδα, η οποία ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτά τα οποία φαίνονται, πολύ πιο ουσιαστική και πολύτιμη παρακαταθήκη για όσα θα κάνουμε, για όλα μας τα επόμενα βήματα. Για τις ευκαιρίες, για την τιμή να εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή την Κυβέρνηση και για όλα όσα έρχονται με εμάς όλους μαζί.

Φίλες και φίλοι,

για να μην κουράσω και να μην σας παραθέσω αναλυτικά τον απολογισμό, ούτως ή άλλως πολύ βασικά στοιχεία τα ανέλυσε ο Πρόεδρος και τα άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση για αυτήν την ομάδα που τρέξαμε όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα παρουσιάσω αναλυτικά τον απολογισμό. Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ σε κάποια σημεία τα οποία με σημάδεψαν αυτά τα δύο χρόνια που είχα την τιμή να διατελώ Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του μεγαλύτερου κεντροδεξιού κόμματος στην Ευρώπη.

Το πρώτο και σημαντικότερο είναι η επαφή μας με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα. 91 περιοδείες επεσήμανε ο Πρωθυπουργός ότι έγιναν αυτά τα δύο χρόνια, πολλές εκ των οποίων στο πλευρό του, παρά τα αυξημένα κυβερνητικά του καθήκοντα. Και βέβαια, ναι πράγματι, «κουράσαμε» αρκετά και την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα και τους Υπουργούς. 123 περιοδείες, πολλοί κύκλοι πριν από τη ΔΕΘ, πριν από τις εκλογές, αλλά το κυριότερο, όλη τη διάρκεια της θητείας μας.

Εμείς δεν θυμηθήκαμε τους πολίτες πριν τις εκλογές, δεν έχουμε μάθει έτσι να συμπεριφερόμαστε στον κόσμο. Εμείς ήμασταν εκεί και στα εύκολα και στα δύσκολα. Και ξέρετε, κάθε περιοδεία για εμένα προσωπικά και για όλους τους υπόλοιπους, τον Στέλιο Κονταδάκη, που μαζί τρέξαμε παντού σε όλη την Ελλάδα, όλα τα υπόλοιπα στελέχη, ήταν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο σε ένα υπέροχο ταξίδι. Άνθρωποι είτε που ανήκαν παραδοσιακά στο χώρο μας, είτε που ήρθαν να μας μιλήσουν, μας άνοιξαν τα σπίτια τους, τις επιχειρήσεις τους, μας άνοιξαν όμως και την καρδιά τους. Και ξέρετε, δεν πήγαμε μόνο για να ακούσουμε τα ευχάριστα. Αυτό μας ζήτησε ο Πρόεδρος, ακούσαμε και τα δυσάρεστα. Ακούσαμε και τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους, όσα αντιμετώπιζαν καθημερινά. Και αυτό που κάναμε στο τέλος κάθε εβδομάδας, να συντάσσουμε μία αναφορά στον Πρωθυπουργό και στους αρμόδιους Υπουργούς και να προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι.

Το δεύτερο, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά τα δύο χρόνια είναι ότι αποτέλεσα και εγώ έναν κρίκο στην αλυσίδα της μεγάλης προσπάθειας του Κυριάκου Μητσοτάκη για ουσιαστική ανανέωση. Ανανέωση με ουσία. Όχι με συνθήματα, όχι με «παλιά» υλικά, όχι ανανέωση που στο τέλος της ημέρας φαντάζει πιο παλιά από οτιδήποτε άλλο.

Είναι πολύ σημαντικό, ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια, ανανεώθηκαν τα ψηφοδέλτιά μας και μάλιστα ένα πολύ μεγάλο μέρος ανθρώπων που έδωσαν για πρώτη φορά τη μάχη στις βουλευτικές εκλογές, ήταν από τις νεότερες γενιές -όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός- μετά από το ιστορικό και μαζικότερο Συνέδριο, είχαμε ανανέωση κατά 75% και πτώση 9 ετών στην ηλικία της Πολιτικής Επιτροπής. Είδαμε στελέχη από τη νεολαία αλλά και νέους ανθρώπους που δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, να μπαίνουν και να στελεχώνουν τις γραμματείες του κόμματος, τους τομείς του κόμματος και μαζί με τα έμπειρα στελέχη να κάνουν εξαιρετική δουλειά.

Και αυτό που θέλω να σας πω, ενώπιόν σας, είναι ότι δεν θα σταματήσω ποτέ να δίνω μάχες για ουσιαστική ανανέωση. Που μαζί με τα εμπειρότερα στελέχη, αποτελούν την καλύτερη μαγιά για να πάει ακόμα πιο μπροστά η Παράταξή μας, πάντοτε προς το συμφέρον της χώρας.

Το τρίτο είναι, ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή, μέσα από τις Πολιτικές Ακαδημίες, τις 78 πολιτικές και θεματικές εκδηλώσεις εδώ στα γραφεία μας, στην Αττική, σε όλη την Ελλάδα, μιλήσαμε με επιχειρήματα, μιλήσαμε με θετικό λόγο, μιλήσαμε με ουσία. Μακριά από συνθήματα του παρελθόντος, κραυγές και λαϊκισμό.

Προσπαθήσαμε να πούμε στην κοινωνία, στους πολίτες, μέσα από συζητήσεις σε Δήμους, μέσα από συζητήσεις σε επιμελητήρια, σε επαγγελματικούς φορείς, να αναλύσουμε το κυβερνητικό έργο, να μιλήσουμε με παραδείγματα και με επιχειρήματα. Αποφύγαμε μία τοξική σύγκρουση. Και μέσα από αυτές τις Πολιτικές Ακαδημίες εδώ στα γραφεία, καθίσαμε για ώρες μαζί με τους αρμόδιους Υπουργούς, να συζητήσουμε πολλές φορές και τι πρέπει να αλλάξει σε κάποια νομοσχέδια και ουσιαστικά έτσι το κόμμα να είναι ακόμα πιο χρήσιμο και για την Κυβέρνηση και συνολικά για τη ζωή του τόπου.

Το τέταρτο, είναι ότι δείξαμε, για ακόμα μία φορά, το κοινωνικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δυστυχώς και εδώ νομίζω ότι κολλάει πολύ ότι σε λίγο συμπληρώνουμε και πέντε δεκαετίες ζωής και η Δημοκρατία μας και η Νέα Δημοκρατία, έχουμε μεγαλώσει σε μία παράταξη που έχει βαρεθεί να βλέπει κάποιους άλλους να διεκδικούν το «μονοπώλιο» στην ευαισθησία και στον προοδευτισμό. Εμείς το κάνουμε με πράξεις. Ήμασταν εκεί σε κάθε ακραίο φυσικό φαινόμενο, όποτε ζητήθηκε από τα στελέχη μας και από τους πολίτες. Δώσαμε από το υστέρημά μας, όλα τα μέλη μας, στην πρώτη γραμμή για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας. Πάρα πολλές εθελοντικές πρωτοβουλίες, έντονη κοινωνική δράση με ισχυρό αποτύπωμα χωρίς τυμπανοκρουσίες.

Και βέβαια το πέμπτο, είναι αληθινά σπουδαίο όλα αυτά να τα κάνεις μαζί με τον πιο σημαντικό παράγοντα για να επιτευχθούν: τους ανθρώπους. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς τους ανθρώπους. Και μεγάλη επιτυχία, νομίζω, του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι κατάφερε να φτιάξει μία ομάδα που όλο και μεγαλώνει, ανθρώπων που βάζουν το “εγώ” πίσω και βάζουν μπροστά το “εμείς”.

Θέλω, λοιπόν, να πω ξεχωριστά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ πρώτον στους δύο Γενικούς Διευθυντές, που είχα την τιμή να συνεργαστώ. Πρώτα και κυριότατα στον Γιάννη Μπρατάκο, για μένα πάντα θα είναι ο Γενικός Διευθυντής, ένας άνθρωπος ο οποίος και εμένα προσωπικά και σε όλους τους υπόλοιπους προσέφερε και προσφέρει πολλά και πολύ ουσιαστικά. Και βέβαια στον Γιάννη Σμυρλή, έναν καλό φίλο από τα χρόνια της νεολαίας, λίγο μεγαλύτερο -για να μην παρεξηγηθούμε- που δεν ξέρω και εγώ πόσες ώρες περάσαμε σε αυτά τα γραφεία, αλλά και συνολικά για να τρέξουμε αυτές τις βουλευτικές εκλογές. Τον Στέλιο Κονταδάκη, τον Γραμματέα Οργανωτικού, έναν πολύτιμο συνοδοιπόρο, έναν άνθρωπο που άνοιξε την πόρτα του γραφείου του, με υποδέχτηκε και ουσιαστικά ήταν ο πιο πολύτιμος συνεργάτης, ο πολύτιμος συνοδοιπόρος, τόσα ταξίδια Γραμματεία δεν θα πάω με κανέναν άλλον ποτέ στη ζωή μου.

Ξεχωριστά τους Γραμματείς και τις Γραμματείς του Κόμματος, τους Τομεάρχες, τη νεολαία, τον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ και όλα τα παιδιά του εκτελεστικού γραφείου, τα στελέχη μας, τις οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα, τις ΔΕΕΠ, τις τοπικές, τους προέδρους, τα συμβούλια βέβαια την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα. Μπορώ να πω, ότι δεν έλειψαν στιγμή από τον κάθε νομό που πήγαμε και πολλές φορές και σε άλλους νομούς και βέβαια τα στελέχη του Υπουργικού Συμβουλίου, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, για όλη αυτή τη συνεργασία.

Αυτό το οποίο, όμως, νομίζω ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραλείψουμε και παίρνω τη σκυτάλη το νήμα από εκεί που το άφησε πολύ χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, είναι την κάθε Νεοδημοκράτισσα και τον κάθε Νεοδημοκράτη. Οφείλω, λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, ξέρετε γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε μέσα σε αυτή την Παράταξη, αυτό είχα προσπαθήσει να σας αναφέρω στην πρώτη μου ομιλία, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε εκείνες και εκείνους που δεν έλειψαν στιγμή από την Παράταξη. Που έμειναν στα δύσκολα, που έδωσαν δύσκολες μάχες στις εποχές του μεγάλου λαϊκισμού στην κοινωνία, στα πανεπιστήμια, που δεν ζήτησαν ποτέ τίποτα, μόνο έδιναν και συνεχίζουν να δίνουν στην Παράταξη. Σε αυτούς, λοιπόν, τους ανθρώπους θέλω να πω ότι ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή που διατέλεσα Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.

Και πλησιάζοντας στο τέλος, κλείνει ένας κύκλος έχει ανοίξει ένας πολύ σημαντικός κύκλος, με τεράστια ευθύνη δίπλα στον Πρωθυπουργό, θέλω να αναφερθώ στη Μαρία Συρεγγέλα.

Η Μαρία Συρεγγέλα είναι μία άξια γυναίκα, ένα στέλεχος που αγαπάει στην ουσία και την ΟΝΝΕΔ και τη Νέα Δημοκρατία αλλά κυρίως ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να πετυχαίνει το αποτέλεσμα. Με τη Μαρία βρεθήκαμε πρώτη φορά μαζί στο Διαγραμματειακό στις μάχες του 2019. Είναι εντυπωσιακή η αφοσίωσή της και το πώς καταφέρνει να ενώνει.

Αυτό χρειάζεται η παράταξη, να ενώσουμε όλο και περισσότερα νέα στελέχη, ανθρώπους που θέλουν να έρθουν κοντά μας και να τρέξουμε στο πλευρό του Προέδρου μας και Πρωθυπουργού όλων των Ελλήνων. Μαζί, λοιπόν, με τη Μαρία, στο πλευρό του Πρωθυπουργού, όλων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, θα δώσω και εγώ όπως κάνω, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, όλες τις μάχες που έρχονται.

Και ναι, όλοι μαζί θα θυμηθούμε τη βαριά παρακαταθήκη της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή, μέχρι σήμερα. Θα θυμηθούμε πώς πάντοτε ήμασταν και θα είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ως ένας κρίκος, ο καθένας από εμάς, μιας ιστορικής αλυσίδας που πολλές φορές, πολλές φορές, προτίμησε να παίρνει δύσκολες, δυσάρεστες αποφάσεις, ποτέ όμως δεν πήρε καμία απόφαση κατά της χώρας.

Όλα αυτά, λοιπόν, τα έχω μέσα μου, τα κρατάω πολύ δυνατά για τα επόμενα βήματα της ζωής.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και πάλι, ήταν μεγάλη μου τιμή. Σας ευχαριστώ».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.