Στη... γεωγραφία της καρδιάς αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δηλώσεις του μετά το υπουργικό συμβούλιο, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Το καθήκον να ακουστεί η φωνή της ανθρωπότητας απέναντι στις φρικαλεότητες στη Γάζα βαραίνει τώρα τους ώμους της Τουρκίας. Τα πολιτικά και πολιτιστικά σύνορα της Τουρκίας δεν ορίζονται από τα επίσημα σύνορά της, αλλά περιλαμβάνουν μια πολύ ευρύτερη περιοχή, από την Αδριατική μέχρι το Σινικό Τείχος της Κίνας. Ο Yahya Kemal, μια από τις κορυφαίες πολιτικές και λογοτεχνικές προσωπικότητες της χώρας μας, είπε τα εξής μετά την απώλεια των Σκοπίων, τα οποία θεωρούσε προέκταση της Προύσας και στα οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε: «Ακόμα κι αν ο χωρισμός κρατήσει πολλά χρόνια, ακόμα κι αν δεν είμαστε εκεί, εσύ [πόλη] είσαι μαζί μας». Πράγματι, αισθανόμαστε το ίδιο για κάθε εκατοστό γης», τόνισε ο πρόεδρος της Τουρκίας και προσθεσε:

«Στη γεωγραφία της καρδιάς μας. Αν αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις γεωγραφίες σαν να είναι έξω από εμάς, τότε κινδυνεύει και η πατρίδα. Έτσι, εάν δεν αντιδράσουμε σε αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γάζα, δεν θα μπορούμε να αποτρέψουμε τον φανατισμό των εισβολέων της 'Γης της Επαγγελίας' να επεκταθεί αύριο στα εδάφη μας. Για το λόγο αυτό λέμε πως κάθε γεγονός που συμβαίνει στις τέσσερις γωνιές της γεωγραφίας μας, από τα Βαλκάνια μέχρι τον Καύκασο, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου, μάς αφορά άμεσα. Η θέση του Καραμπάχ στις καρδιές μας και η θέση της Γάζας στις καρδιές μας είναι η ίδια, όπως δεν κάνουμε διάκριση ανάμεσα στη Βοσνία και το Χαλέπι, την Τρίπολη και το Balch [σ.σ. Αφγανιστάν, αρχ. Βάκτρα], τη Θεσσαλονίκη και τη Μοσούλη, έτσι βλέπουμε και την Ιερουσαλήμ το ίδιο όπως τις δικές μας πόλεις.



