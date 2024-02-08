Ο Αυγενάκης στα αγροτικά μπλόκα: Πρόταση για διάλογο με ανοιχτούς τους δρόμους

Επισκέψεις σε αγροτικά μπλόκα σε όλη τη χώρα πραγματοποιεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζοντας ότι μόνο μέσω διαλόγου επιλύονται τα προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο αγροτικός κόσμος.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, σε επίσκεψη που έκανε στο μπλόκο του Νέου Μοναστηρίου Δομοκού κάλεσε τους αγρότες να συγκροτήσουν μια 20μελή αντιπροσωπεία και να προσέλθουν σε διάλογο για τα ζητήματα που θέτουν, έχοντας ανοιχτούς τους δρόμους.

«Ο κόσμος έχει ανασφάλεια και αγωνία για την επόμενη μέρα. Και εμείς είμαστε εδώ, με εντολή του Πρωθυπουργού, για να βάλουμε πλάτη με όλες μας τις δυνάμεις. Ξέρουμε πολύ καλά τι περνάνε, δεν είναι εύκολο αυτό που συμβαίνει, όμως δεν είναι μόνοι τους» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Αυγενάκης.

Στον Αλμυρό Βόλου και τη Λάρισα, όπου πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπροσώπους αγροτών, βρέθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης. Τονίστηκε η πρόθεση της κυβέρνησης και της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ να συνεχιστεί ο διάλογος με ανοιχτούς δρόμους προκειμένου να εξευρεθούν ρεαλιστικές λύσεις.

Μιλώντας για την ΚΑΠ ο κ. Σταμενίτης επισήμανε ότι το υπουργείο αναγνωρίζει ότι υπάρχουν προβλήματα και για αυτόν τον λόγο έχει προχωρήσει άμεσα η κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων ενώ βρίσκεται και σε στενή συνεργασία με τους ομολόγους του των 9 χωρών του Νότου προκειμένου τα αιτήματα να εκφραστούν συλλογικά.

Με εκπροσώπους των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των πτηνοτρόφων και με μελισσοκόμους της Θεσσαλίας συναντήθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Κελέτσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πόρτες του διαλόγου του Υπουργείου με τους αγρότες είναι πάντα ανοιχτές. «Δεν κόψαμε ποτέ την επικοινωνία και τον διάλογο μαζί τους. Κι έτσι θα συνεχίσουμε. Στο Υπουργείο εργαζόμαστε σκληρά κάθε μέρα για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο της χώρας» είπε σχετικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

