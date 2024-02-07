Σε διάλογο κάλεσε τους αγρότες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης κατά την επίσκεψή του στο μπλόκο του Μοναστηρίου στο Δομοκό σήμερα το απόγευμα.Τ

Ο υπουργός συμμετείχε στη συνέλευση των αγροτών του Μπλόκου στο πολιτιστικό κέντρο στο Νέο Μοναστήρι.

«Δηλώνω ανοικτός και διαθέσιμος και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για την επίλυση των προβλημάτων των αγροτών. Ό,τι κάνουμε, όμως, πρέπει να γίνει προσεκτικά γιατί ελεγχόμαστε από την ΕΕ», εξήγησε ο ΥπΑΑΤ.

Ο ΥπΑΑΤ απαντώντας στα αιτήματα των αγροτών τόνισε ότι:

• Γίνεται δεκτό το αίτημα των αγροτών της περιοχής να ενταχθούν όλοι οι επιλαχόντες στα Σχέδια Βελτίωσης, όπως έγινε και στη Θεσσαλία, αφού και οι συγκεκριμένοι αγρότες επλήγησαν από τον Daniel

• Θα ισχύσει και στην πληγείσα περιοχή του Δομοκού η ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα χρέη του ηλεκτρικού ρεύματος προς τον ΔΕΔΔΗΕ

• Θα λάβουν και οι μελισσοκόμοι της περιοχής την ανάλογη ενίσχυση που έλαβαν οι μελισσοκόμοι της Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Γεωργικού Αποθεματικού.

• Οι καλλιέργειες σταφυλιού, ροδακίνου και ακτινιδίου και όσοι δεν έχουν λάβει ακόμα προκαταβολή αποζημιώσεων – αφορά το 3% των πληγεισών περιοχών - θα πληρωθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Δεν έχω καμία αντίρρηση να συναντηθώ με 15-20 εκπροσώπους του Συντονιστικού των μπλόκων, είπε ο υπουργός τονίζοντας ότι τα προβλήματα λύνονται μόνο με διάλογο και ότι υπάρχουν απαντήσεις για όλα.

Σε ερώτηση για την απομάκρυνση από χωράφια φερτών υλικών, ο ΥπΑΑΤ είπε ότι έχει λάβει την πρότασή τους, αλλά θα κάνει ανακοινώσεις μόνο όταν είναι διασφαλισμένη η κάλυψη της λύσης από την ΕΕ, γιατί για κάθε πρωτοβουλία που λαμβάνεται είναι υπό τον έλεγχο της Ευρώπης.

Όπως εξήγησε ο υπουργός η καταστροφή ήταν τέτοια που απαιτήθηκε η σύνταξη, για πρώτη φορά, ειδικών προγραμμάτων, όπως συνέβη με το Μέτρο 5.2 για δωρεάν αντικατάσταση ζώων και δωρεάν ανακατασκευή σταυλικών εγκαταστάσεων ή με το ειδικόπρόγραμμα που αφορά στους παραγωγούς των παρακάρλιων περιοχών.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η ΝΔ διαχρονικά ήταν και θα είναι στο πλευρό αγροτών.

Σε ό,τι αφορά στις αλλαγές στην ΚΑΠ επανέλαβε ότι δεν είναι ευχαριστημένος από την εφαρμογή της ΚΑΠ και για το λόγο αυτό εγκαίρως κατέθεσε εγκαίρως έξι προτάσεις οι οποίες, σύμφωνα με ανεπίσημη πληροφόρηση που έχει από Βρυξέλλες, έγιναν αποδεκτές. Μάλιστα είπε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τους λοιπούς υπουργούς των κρατών – μελών του Νότου (ομάδα των EUMED-9) προκειμένου να διατυπωθούν κοινές θέσεις ως προς τις αλλαγές που πρέπει να προωθηθούν στην ΚΑΠ και να προωθηθεί το αίτημα για αναθεώρηση πιο δυναμικά. Μεταξύ των 9 χωρών, συμφωνήθηκαν περαιτέρω συναντήσεις με ατζέντα που θα διαμορφώνεται από κοινού. Εξειδικεύοντας σημεία που πρέπει να αλλάξει η ΚΑΠ αναφέρθηκε στα οικολογικά σχήματα σημειώνοντας ότι είναι λάθος της ΕΕ να δίνει περισσότερο βάρος στο περιβάλλον και να το διαφοροποιεί από την αγροτική παραγωγή. Η αγροτική παραγωγή δεν είναι αντίθετη με την προστασία του περιβάλλοντος είπε χαρακτηριστικά. Είναι ανάγκη αλλαγής σε κομβικά σημεία της ΚΑΠ που «τρέχει». Είμαι αισιόδοξος για τις αλλαγές που θα γίνουν, είπε.

Τέλος, όπως ανακοίνωσε, την επόμενη Πέμπτη το πρωί θα γίνει σύσκεψη των εμπελκομένων υπουργών με τους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ της Θεσσαλίας για τη συγκρότηση του Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Υδάτων στη Λάρισα. Στη σύσκεψη ο ΥπΑΑΤ κάλεσε και αντιπροσωπεία των παραγωγών του Δομοκού.

Εξερχόμενος από τη συνέλευση των αγροτών στο Νέο Μοναστήρι ο ΥπΑΑΤ δήλωσε:

«Γιατί να μην τους δω (τους αγρότες), άλλωστε υποχρέωσή μου είναι και το έκανα και με μεγάλη χαρά διότι όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται σε διαφορά σημεία και συνομιλεί με αγρότες. Και μάλιστα θα επαναλάβω για άλλη μια φορά την πρόταση να ορισθεί αντιπροσωπεία από το πανελλαδικό συντονιστικό των μπλόκων και να κανονίσουμε άμεσα συνάντηση. Να είναι 10,15,20 άτομα αντιπροσωπεία, ευχαρίστως να συναντηθούμε άμεσα γιατί τελικά όπως φάνηκε και σήμερα μέσα από τη συζήτηση προκύπτουν απαντήσεις. Απαντήσεις που είναι απολύτως ενισχυτικές και στην ουσία κλείνουν πληγές. Ο κόσμος έχει ανασφάλεια και αγωνία για την επόμενη μέρα. Και εμείς είμαστε εδώ, με εντολή του Πρωθυπουργού, για να βάλουμε πλάτη με όλες μας τις δυνάμεις. Ξέρουμε πολύ καλά τι περνάνε, δεν είναι εύκολο αυτό που συμβαίνει, όμως δεν είναι μόνοι τους. Η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουμε αποδείξει ότι είμαστε διαχρονικά και θα παραμείνουμε στο πλευρό των αγροτών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.