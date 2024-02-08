Κάλεσμα σε υποψήφιους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει ο Στέφανος Κασσελάκης. «Χωρίς κονέ, αδιαμεσολάβητα, μπαίνεις στην πρώτη γραμμή» αναφέρει χαρακτηριστικά. Τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ κατόπιν θα ψηφίσουν και θα αναδείξουν τους υποψήφιους.

Ο κ. Κασσελάκης κάνει λόγο για μία τομή για την ελληνική Δημοκρατία και για «μια μικρή επανάσταση για τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Αν θέλεις να είσαι υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μπορείς να υποβάλεις την αίτησή σου τώρα στο https://isyriza.gr/submit_your_euroelection_application_form… Κι ύστερα, τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουν και θα αναδείξουν τους υποψήφιούς μας για την Ευρωβουλή. Για πρώτη φορά σε ελληνικό κόμμα, μπορείς να πάρεις το αύριο στα χέρια σου. Χωρίς κονέ, αδιαμεσολάβητα, μπαίνεις στην πρώτη γραμμή. Είναι μία τομή για την ελληνική Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπει τις ευρωεκλογές 2024 από στοίχημα των κομμάτων σε στοίχημα της κοινωνίας» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο X ο Στέφανος Κασσελάκης



Πηγή: skai.gr

