Το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των αγροτών τη Δευτέρα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Με αφορμή ερώτηση για το σχόλιο της κυβέρνησης για την επιστολή των αγροτών προς τον πρωθυπουργό με τα αιτήματα, ο κ. Μαρινάκης απάντησε:

«Ελήφθη, πράγματι, η επιστολή από εκπροσώπους των μπλόκων, ο πρωθυπουργός, προφανώς όπως έχουμε πει πολλές φορές είναι διατεθειμένος να τους συναντήσει τη Δευτέρα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να ενημερωθούμε ποιους θα συναντήσει και ποιους εκπροσωπούν αυτοί που θα συναντήσει. Ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι και αυτοί οι εκπρόσωποι ποιους θα εκπροσωπούν».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη ότι «έχουμε επαναλάβει, το είπε και ο πρωθυπουργός χθες από το Χαϊδάρι, ότι προϋπόθεση για να συνεχιστεί ο διάλογος με τους αγρότες είναι να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι» τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να έχει έναν διάλογο με τους αγρότες σε καλό κλίμα.

Σε άλλη ερώτηση για το ίδιο θέμα, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών έχουν ήδη υλοποιηθεί και αποκάλυψε πως η κυβέρνηση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θα δοθεί πριν από το τέλος του χρόνου.

Σε ερώτηση για το χθεσινό ψήφισμα στο Ευρωκοινοβουλίου σε βάρος της Ελλάδος για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «πρόκειται ξεκάθαρα για ένα ακόμη πολιτικό παιχνίδι. Τα κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς προχώρησαν σε αυτό το ψήφισμα, στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου που για αυτά φαίνεται πως έχει ξεκινήσει ήδη ένα ακόμη πολιτικό παιχνίδι κατά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του ισχυρότερου κόμματος εντός αυτού, της Νέας Δημοκρατίας με στόχο να πληγεί. Μιλάμε για την Ελλάδα και το Κράτος Δικαίου, όταν εξελέγη ομόφωνα στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης ο Θόδωρος Ρουσσόπουλος. Πρόκειται για συκοφαντίες κατά της Ελλάδος, δεν είναι η πρώτη φορά, θυμόμαστε τις καταγγελίες για τη δήθεν νεκρή Μαρία ή τις προσπάθειες να μπλοκαριστεί η χρηματοδότηση της επέκτασης του φράχτη στον Έβρο. Είναι, πάντως, λυπηρό ότι ανάμεσα στους Ευρωβουλευτές, που υπερψήφισαν το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχουν και Έλληνες ευρωβουλευτές, πολλώ μάλλον, όταν αυτό εισηγείται τη διακοπή ή ακόμη και την αναστολή της χρηματοδότησης της χώρας. Δεν πείραξαν τους συγκεκριμένους οι αναφορές του Παύλου Πολάκη για τη Δικαιοσύνη, ούτε ο 13 - 0 καταδικασθείς Νίκος Παππάς, ούτε και η προαναγγελία του δήθεν μεγαλύτερου σκανδάλου στη χώρα, αλλά φαίνεται ότι τους ενοχλεί η επιτυχία της χώρας» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

«Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός προεδρεύει σε συνάντηση εργασίας με τους 13 Περιφερειάρχες της χώρας.

«Συναντιόμαστε σήμερα λίγες εβδομάδες μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων σας, ακολουθώντας με συνέπεια όσα είχα πει το βράδυ των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Ότι, δηλαδή, κεντρική κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση έχουν μια υποχρέωση και μόνο, χωρίς δογματισμούς και αστερίσκους: Την όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία μας για τη βελτίωση της ζωής των συμπολιτών μας και την επιδίωξη μιας ποιοτικής περιφερειακής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Την ενδυνάμωση της σχέσης των πολιτικών που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Αλλά και τη δημιουργία μιας διακριτής αναπτυξιακής στρατηγικής και ταυτότητας για κάθε περιφέρεια.

Επίσης, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προκλήσεων από μείζονες εξωγενείς κρίσεις, όπως η κλιματική αλλαγή ή το προσφυγικό ζήτημα. Και βέβαια, την αποκέντρωση που αποτελεί βασική συνθήκη ισόρροπης ανάπτυξης και ευημερίας κάθε πολίτη, ακόμη κι αν ζει στο πιο απομακρυσμένο σημείο της πατρίδας μας. Το έχουμε πει πολλές φορές για εμάς δεν υπάρχουν Έλληνες διαφορετικών ταχυτήτων», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Τόνισε μάλιστα ότι πέρσι η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, πραγματοποίησε μια αναλυτική αποτύπωση των έργων και των συνεκτικών δράσεων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από όλους τους αρμόδιους φορείς, με στόχο να αναδειχθούν οι προτεραιότητες, η ανάγκη ορθολογικής κατανομής πόρων, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και τα πεδία που απαιτούν μεγαλύτερη στήριξη, ενίσχυση και κοινό σχεδιασμό.

Ο Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και το Πλαίσιο δημιουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων.

Η ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και αυτό αποδεικνύεται από τις επιμέρους παραμέτρους που παρουσίασε ο αρμόδιος Υπουργός.

Η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων έχει αυξηθεί κατά 41% από το 2018 μέχρι το 2023, ενώ αν συνυπολογιστούν όλες οι πηγές χρηματοδότησης το δημόσιο Πανεπιστήμιο θα ωφεληθεί με πάνω από 1 δις. Ευρώ.

Αναλυτική αναφορά γίνεται σε έργα υποδομής που προχωρούν, αναβάθμιση περιφερειακών τμημάτων και ενίσχυση της διεθνοποίησης των Δημόσιων Πανεπιστημίων μέσα από κοινά προγράμματα των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων και τμημάτων του εξωτερικού, την δημιουργία ειδικού σκοπού εταιρειών για την προώθηση της διεθνοποίησής τους, την δυνατότητα εγγραφής αλλοδαπών φοιτητών στα ελληνόγλωσσα προγράμματα κλπ.

Ακόμα, ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο των Πανεπιστημίων μέσω απλούστευσης της διαδικασίας τροποποίησης του προϋπολογισμού τους, την απλούστευση και ψηφιοποίηση των εξωτερικών και εσωτερικών διαδικασιών, την υποχρεωτική απογραφή της ακίνητης περιουσίας των ΑΕΙ, την απλούστευση του θεσμικού πλαισίου των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και την περαιτέρω υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού των ιδρυμάτων.

Ο Υπουργός παρουσίασε ακόμα τον ορισμό, τον τρόπο εισαγωγής, τα κριτήρια για την έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τις προϋποθέσεις του διδακτικού προσωπικού αλλά για και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών.

Η ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων Πανεπιστημίων του εξωτερικού στην Ελλάδα, θα συνδράμει στον περιορισμό της φυγής Ελλήνων φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό, θα προσελκύσει αλλοδαπούς φοιτητές, θα περιορίσει την ακαδημαϊκή διασπορά, θα προσελκύσει καθηγητές υψηλού κύρους από το εξωτερικό, θα αυξήσει τις ευκαιρίες για ακαδημαϊκή καριέρα και θα δημιουργήσει ένα δυναμικό περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο προσελκύοντας ακόμα περισσότερες επενδύσεις.

Με το σχέδιο νόμου λύνουμε μια εκκρεμότητα πολλών χρόνων. Εκσυγχρονίζουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε επίπεδο δημοσίων πανεπιστημίων αλλά και με την ίδρυση παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων.

Παρουσιάστηκαν από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρμοδιότητα τον Αθλητισμό Γιάννη Βρούτση τα μέτρα για την επανέναρξη παρουσίας θεατών και διάθεσης εισιτηρίων σε αγώνες ποδοσφαίρου, αλλά και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων.

Πετύχαμε μια ευρεία συναίνεση για την ψήφιση του νόμου ο οποίος θωρακίζει τα γήπεδα. Από την πλευρά της Κυβέρνησης έγινε μια σειρά από συναντήσεις με τις ΠΑΕ, την ΕΠΟ, τη Σούπερ Λίγκ και την Μπάσκετ Λίγκ με μόνο στόχο να προστατέψουμε αποτελεσματικά τον επαγγελματικό αθλητισμό και τους φιλάθλους.

Στις 13 Φεβρουαρίου τα γήπεδα ανοίγουν ξανά αλλά με αυστηρές προϋποθέσεις. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας έχει πλέον δέσμια αρμοδιότητα να επιβάλλει κυρώσεις, με βασική αυτή της ποινής των κεκλεισμένων θυρών. Αν τυχόν, λοιπόν, πέσει αντικείμενο εντός αγωνιστικού χώρου, ο επόμενος εντός έδρας αγώνας της ομάδας θα γίνεται χωρίς θεατές.

Στις 6 Μαρτίου ξεκινά η λειτουργία των καμερών. Οι κάμερες οφείλουν να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αν από τις 6 Μαρτίου αυτές δεν πληρούνται ή αν δεν έχουν καν εγκατασταθεί κάμερες το γήπεδο δεν θα ανοίγει για τους φιλάθλους.

Στις 9 Απριλίου έρχεται η τρίτη μεγάλη αλλαγή που αφορά στην ταυτοπροσωπία. Το τεχνικό σκέλος αναλύθηκε χθες από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η διαδικασία θα γίνεται μέσω του Gov.gr Wallet, από συστήματα που ήδη υποστηρίζουν τα τουρνικέ των γηπέδων.

Σεβόμαστε απολύτως το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, αλλά αναγνωρίζουμε ως υπέρτατο δικαίωμα την ασφάλεια των πολιτών μέσα και έξω από τα γήπεδα. Αν διαπιστωθεί ότι το περιβάλλον των γηπέδων δεν είναι ασφαλές θα εφαρμόζεται απαρέγκλιτα ο νόμος προκειμένου να μην γίνουμε ξανά μάρτυρες τραγικών περιστατικών και δολοφονιών όπως του Γιώργου Λυγγερίδη, του Μιχάλη Κατσουρή και του Άλκη Καμπανού.

Ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί ότι στο τέλος της τετραετίας ο κατώτατος μισθός θα ανέλθει στα 950 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός θα φτάσει στα 1500.

Η δέσμευση του Πρωθυπουργού δεν είναι απλώς ευχολόγιο. Είναι μια δέσμευση που στηρίζεται στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, στην αύξηση της απασχόλησης και στις αυξήσεις μισθών και ημερομισθίων που καταγράφηκαν μέσα στο 2023.

Οι µέσες µηνιαίες µικτές αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν το 2023 κατά 6,37% στα 1.251 ευρώ έναντι 1.176 ευρώ που ήταν το 2022 και ο μέσος όρος των μικτών μηνιαίων αποδοχών αυξήθηκε κατά 8,75%.

Την ίδια περίοδο το ποσοστό των εργαζομένων που πληρώνεται πάνω από 800 ευρώ αυξήθηκε στο 69,1% από 62,69% το 2022. Δηλαδή κοντά 7 στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα έχουν αποδοχές πάνω από τον βασικό μισθό.

Το ποσοστό των εργαζομένων που έλαβαν πέρυσι μεικτό μισθό έως 800 ευρώ μειώθηκε στο 30,9% από 37,31% που ήταν το 2022.

Τα στοιχεία του 2023 επιβεβαιώνουν την αυξητική τάση του μέσου μισθού τα τελευταία χρόνια όπως επιβεβαιώνουν και την ενίσχυση της αυξητικής τάσης αυτής: Η αύξηση του μέσου μισθού το 2022 σε σχέση με το 2021 ήταν της τάξης του 4%, ενώ από το 2022 στο 2023 ήταν 6,3%.

Στοχευμένες αστυνομικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια το προηγούμενο πενθήμερο με στόχο την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιήθηκαν κλιμάκια δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιοχές όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας.

Από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου ελέγχθηκαν συνολικά πάνω από 78.000 άτομα και πάνω από 58.000 οχήματα, ενώ συνελήφθησαν 1.200 άτομα και προσήχθησαν 3.000.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Άνοιξε την Τρίτη η πλατφόρμα για τον δεύτερο κύκλο της πρώτης αρωγής για τους αγρότες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου για να λάβουν επιπλέον από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

Με ευρεία πλειοψηφία έγινε δεκτό επί της αρχής το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών το οποίο συζητείται στις επιτροπές της Βουλής. Υπέρ επί της αρχής ψήφισαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Το νομοσχέδιο εισάγει την ισότητα στον πολιτικό γάμο για όλους τους Έλληνες πολίτες, χωρίς διακρίσεις, και ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και προστατεύει τα συμφέροντα των παιδιών, ρυθμίζοντας ζητήματα οικογενειακού δικαίου σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών.

Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση με την οποία αυξάνεται ο αριθμός και οι ειδικότητες του σώματος γιατρών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, δηλαδή των ΚΕΠΑ.

Ο αριθμός των γιατρών αναμένεται να ξεπεράσει τους 1.200 από 500 που είναι σήμερα, ενώ στις επιτροπές θα ενταχθούν παιδίατροι, αναπτυξιολόγοι και παιδοψυχίατροι.

Αξίζει να σημειωθεί πως το σώμα των γιατρών του ΚΕΠΑ δεν είχε ανανεωθεί ποτέ. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε μια αξιοπρεπή καθημερινότητα στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Σε μια σύγχρονη κοινωνία δεν μπορεί κανένας συμπολίτης μας να μένει πίσω.

Σε ισχύ τέθηκε η βελτιωμένη πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών. Μέσω του Μηχανισμού οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν το σύνολο των χρεών τους εξασφαλίζοντας μία αυτοματοποιημένη λύση και αποφεύγοντας δικαστικές διαδικασίες.

Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η προστασία των πραγματικά ευάλωτων οφειλετών και η βελτίωση της λειτουργίας του Μηχανισμού προς όφελος των οφειλετών εν γένει. Στην πλατφόρμα έχουν ενσωματωθεί οι εξής αλλαγές:

- Επιπλέον έως 28% «κούρεμα» της οφειλής σε δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση.

- Η πρόταση αναδιάρθρωσης του χρέους των ευάλωτων οφειλετών γίνεται καταρχήν υποχρεωτικά αποδεκτή από τις Τράπεζες, τους servicers και το Δημόσιο.

- Το επιτόκιο για όλες τις ρυθμίσεις οφειλών προς Δημόσιο, Τράπεζες και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων ορίζεται σε 3% σταθερό για 3 έτη.

- Δίνεται η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό σε πρόσωπα που «κληρονόμησαν» οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, από επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση.

- Ενσωματώθηκε η πρόβλεψη για τη χορήγηση πρότασης στην οποία δύναται να περιέχεται προκαταβολή ποσού έως 10% επί της οφειλής όπως αυτή αναδιαρθρώθηκε από τον αλγόριθμο, εφόσον έχει κοινοποιηθεί στον οφειλέτη πρόγραμμα πλειστηριασμού. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά στους ευάλωτους οφειλέτες.

Παρουσιάστηκαν από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τέσσερις μελέτες αποκατάστασης του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου.

Τα έργα ανάπλασης, που υλοποιούνται συστηματικά και εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος τα τελευταία χρόνια στο Τατόι, εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένου σχεδίου για τη μετατροπή του έως πρότινος εγκαταλελειμμένου κτήματος – που περιλαμβάνει δασική έκταση 42.000 στρεμμάτων αποτελούμενη από ιστορικό πυρήνα 1600 στρεμμάτων και περίπου 1200 στρέμματα καλλιεργειών – σε ενιαίο και πολυθεματικό περιαστικό χώρο Πρασίνου και πόλο πολλαπλών δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας, αναψυχής, ιστορικής μνήμης, πολιτισμού, εκπαίδευσης, περιβαλλοντικής αγωγής και γνώσης.

Σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μάνφρεντ Βέμπερ.

Αύριο, Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου ο Πρωθυπουργός στις 10:30 στην Ολομέλεια της Βουλής θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για την στεγαστική κρίση.

Στις 12:30 ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει ομιλία στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.