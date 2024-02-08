Μπλόκα αγροτών: Συμβολικοί αποκλεισμοί και σήμερα στις εθνικές οδούς

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς μισής ώρας, από τη μία το μεσημέρι, προχώρησαν και σήμερα αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που έχουν στήσει μπλόκα σε διάφορα κομβικά σημεία της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, σε συμβολικό αποκλεισμό μισής ώρας προχώρησαν τα αγροτικά μπλόκα στους κόμβους Δερβενίου, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας και Στρυμονικού επί της Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών καθώς και σε άλλα σημεία στους νομούς Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας, όπως μεταξύ άλλων στον κόμβο Νησελίου επί της Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας, τα Γιαννιτσά και την Χαλκηδόνα.

Οι συμμετέχοντες στα αγροτικά μπλόκα των Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης θα προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό το απόγευμα από τις έξι στο ένα ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ στον κόμβο Μουδανιών αντίστοιχη κινητοποίηση, και ακριβώς την ίδια ώρα θα γίνει επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Μουδανιών και στα δύο ρεύματα.

Παρόμοια είναι η κατάσταση με το αγροτικό μπλόκο που στήθηκε στον κόμβο της Γαλάτιστας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου, όπου οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να προβούν και σήμερα σε τρίωρο αποκλεισμό από τις 19.00, όπως έπραξαν και χθες. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν αργά το μεσημέρι.

Σε αποκλεισμούς σε κομβικά σημεία επί των εθνικών οδών, αλλά και της Εγνατίας οδού, προχωρούν και αγρότες στη Δυτική Μακεδονία.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχει ήδη ανακοινωθεί το κλείσιμο του δρόμου από τις 3.30 ως τις 4.30 στα Γρεβενά στον κόμβο της Μυρσίνης και της επαρχιακής οδού Κοζάνης - Φλώρινας στον κόμβο Φιλώτα, από τις 4 ως τις 5. Όπως έγινε γνωστό, αύριο οι αγρότες προτίθενται να προχωρήσουν στο κλείσιμο των συνόρων Φλώρινας - Βόρειας Μακεδονίας για τέσσερις ώρες, με παύση της κυκλοφορίας κυρίως των διερχομένων φορτηγών. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται εντός της ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες, στη συνάντηση που είχαν στη Νίκαια της Λάρισας, αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους και διοργάνωση Πανεργατικού Συλλαλητηρίου στην Αθήνα, εντός της επόμενης εβδομάδας με τρακτέρ.

Διεμήνυσαν παράλληλα ότι αν μέχρι και σήμερα ο πρωθυπουργός ικανοποιήσει αιτήματά τους, τότε θα παύσουν και τις κινητοποιήσεις τους.

Στο μεταξύ, για το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη των εκπροσώπων των αγροτικών μπλόκων της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τον συμβολικό αποκλεισμό των συνόρων της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία.

«Όλα είναι ανοιχτά και εφόσον ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν ανταποκριθεί στα όσα δικαίως ζητάμε, για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε στον πρωτογενή τομέα, τότε δεν αποκλείεται να ακολουθήσουμε σκληρότερη στάση» σημειώνει ο αγρότης Παιονίας, Θωμάς Καρυπίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.