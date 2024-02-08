Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα μεταβεί σήμερα, Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, στην Ουάσιγκτον.



Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει συνάντηση στο State Department με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Antony Blinken.



Μετά το πέρας της συνάντησης, οι δύο Υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του 5ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, στον οποίο θα συμμετάσχουν η Υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης.



Οι θεματικές που καλύπτει ο 5ος Στρατηγικός Διάλογος είναι οι Περιφερειακές Εξελίξεις, η Άμυνα και Ασφάλεια, οι Ανθρωπιστικές προκλήσεις και η Ετοιμότητα για την Αντιμετώπιση Καταστροφών, η Ενέργεια και το Περιβάλλον, η Εφαρμογή του Νόμου και η Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας, το Εμπόριο και οι Επενδύσεις, οι Δεσμοί μεταξύ των δύο Λαών.



Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα πραγματοποιήσουν κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο, ενώ θα διεξαχθεί τελετή υπογραφής από τον κ. Γεραπετρίτη, της πράξης προσχώρησης της Ελλάδας στις Συμφωνίες διαστημικής συνεργασίας «Artemis».



Κατά την παραμονή του στην Ουάσιγκτoν, ο κ. Γεραπετρίτης θα απευθύνει ομιλία στην εκδήλωση του Wilson Center «Αντίστροφη Μέτρηση για το Our Ocean, Ελλάδα 2024: Ένας Ωκεανός με Δυναμική» και θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Ειδικό Απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ για το Κλίμα, John Kerry.



Ο κ. Γεραπετρίτης, τέλος, θα είναι επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου Georgetown με τίτλο "Προκλήσεις και ευκαιρίες: Το μέλλον της Ευρώπης, σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, Μέση Ανατολή και ο ρόλος της Ελλάδας στο παγκόσμιο στερέωμα".

