Η G7 θα αναζητήσει τρόπους για να χρησιμοποιήσει τα μελλοντικά έσοδα από τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει την Ουκρανία, δηλώνουν οι υπουργοί Οικονομικών και κεντρικοί τραπεζίτες από την Ομάδα των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, σύμφωνα με προσχέδιο ανακοίνωσης στο οποίο είχε πρόσβαση το Reuters.

Η G7 «πάγωσε» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 300 δισ. δολαρίων λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα τον Φεβρουάριο του 2022.

«Σημειώνουμε πρόοδο στις συζητήσεις μας για πιθανούς τρόπους για να προωθήσουμε τα έκτακτα κέρδη που προκύπτουν από τα ‘παγωμένα’ ρωσικά περιουσιακά στοιχεία προς όφελος της Ουκρανίας», σύμφωνα με το προσχέδιο της ανακοίνωσης.

Στην ανακοίνωση δεν θα γίνουν σημαντικές αλλαγές πριν η τελική της εκδοχή δημοσιοποιηθεί αργότερα σήμερα, δήλωσε πηγή της G7.

