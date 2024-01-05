Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Άρθρο του Ερσίν Τατάρ με το οποίο ζητά μια νέα πρωτοβουλία για «διάλογο συνεργασίας» με τον Ελληνοκύπριο «ομόλογό» του δημοσιεύει η βρετανική εφημερίδα Express.

O Τουρκοκύπριος ηγέτης, που η εφημερίδα προσδιορίζει ως «Πρόεδρο της ΤΔΒΚ», αναφέρεται σε επιθυμία του για σταθερότητα, συνεργασία και ειρηνική συνύπαρξη στην Κύπρο.

Αφού αναφέρεται στον επικείμενο επίσημο διορισμό προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, γράφει ότι πιστεύει πως οι δικές του προσπάθειές «θα βοηθήσουν τελικά να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον αλληλεξάρτησης όπως αυτό που υπάρχει μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας».

Συνεχίζει γράφοντας πως συζήτησε την πρωτοβουλία του με τον Γενικό Γραμματέα των Ην. Εθνών στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο και προσθέτει: «Επιθυμώ να συναντήσω τον Ελληνοκύπριο ηγέτη σε τριμερές πλαίσιο - κατά προτίμηση με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα - για να ξεκινήσουμε αυτόν τον νέο διάλογο».

Σημειώνει πως υπάρχουν αρκετοί τομείς στους οποίους τόσο ο Βορράς όσο και ο Νότος θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη συνεργασία, όπως οι υδρογονάνθρακες, η ηλεκτρική διασύνδεση με το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Τουρκίας, η αποτελεσματική χρήση της ηλιακής ενέργειας, η διαχείριση των πόρων γλυκού νερού του νησιού, η αποναρκοθέτηση του εδάφους της Κύπρου και ο περιορισμός της παράτυπης μετανάστευσης.

«Είμαι επίσης έτοιμος να εξετάσω οποιεσδήποτε προτάσεις του Ελληνοκύπριου ηγέτη βασίζονται στις αρχές οι οποίες είναι αμοιβαία επωφελείς και για τις δύο πλευρές, που σέβονται την ισότητα των δύο πλευρών, χωρίς να περιλαμβάνουν ούτε να συνεπάγονται την επέκταση της εξουσίας ή της δικαιοδοσίας της μίας πλευράς επί της άλλης. Οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει επίσης να είναι θωρακισµένες από ευρύτερες πολιτικές σκοπιµότητες, όπως ορθά έθεσε ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ στις πρόσφατες εκθέσεις του», συνεχίζει το άρθρο του κ. Τατάρ.

Καταλογίζει ωστόσο στη συνέχεια «αμετάβλητη πολιτική παρεμπόδισης» από την ελληνοκυπριακή «διοίκηση» κατά της «ΤΔΒΚ».

«Με μια τέτοια νοοτροπία δεν είναι πιθανό να δημιουργήσουμε μια τόσο αναγκαία θετική ατζέντα για την Κύπρο. Είναι καιρός η διεθνής κοινότητα, και ιδιαίτερα ο νέος Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, να ενδιαφερθούν. Η Βρετανία έχει ρόλο να διαδραματίσει στο νησί μου όχι μόνο ως εγγυήτρια δύναμη μαζί με την Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά και ως φίλος. Θα πρέπει να παροτρύνει την ελληνοκυπριακή ηγεσία να παίξει το ρόλο της στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί το καλό ολόκληρου του νησιού και της περιοχής στο σύνολό της», καταλήγει το άρθρο του Ερσίν Τατάρ στη βρετανική Express.

