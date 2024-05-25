Πυρκαγιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο 105χλμ στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, στο Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί και άρχισε να καίει χαμηλή βλάστηση, χωρίς να απειλήσει κάποιον οικισμό. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρήσαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 55 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο 105χλμ του παράδρομου της Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, στο Ακραίφνιο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 25, 2024

Πηγή: skai.gr

