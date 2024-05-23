Δραματικές είναι οι εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο του Χαρκόβου, στην Ουκρανία, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις, με την υποστήριξη της αεροπορίας και των πυραυλικών συστημάτων που διαθέτουν, επελαύνουν προς την πόλη του Χαρκόβου, ενώ έχουν ήδη πάρει υπό τον έλεγχό τους ένα μεγάλο μέρος της ομόνυμης περιοχής. Σύμφωνα με τις τελευταίες ανταποκρίσεις των διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων, ο ρωσικός στρατός «έσπασε» την πρώτη γραμμή άμυνας των Ουκρανών και οδεύει προς την πόλη του Χαρκόβου.

Όπως μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ, οι Ρώσοι «άνοιξαν δρόμο» στις δυνάμεις ξηράς με ένα σφοδρότατο κύμα πυραυλικών επιθέσεων σε δομές και θέσεις της ουκρανικής άμυνας στην περιοχή.

Από το πυραυλικό σφυροκόπημα των Ρώσων σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά άμαχοι, ανάμεσά τους και πέντε γυναίκες, οι οποίες εργάζονταν σε εταιρεία που βομβαρδίστηκε. Άλλοι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, νότια από το κέντρο της πόλης του Χαρκόβου, ενώ άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε άλλα σημεία.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους και το σιδηροδρομικο δίκτυο της περιοχής, προκειμένου να ανακόψουν την τροφοδότηση του ουκρανικού στρατού.

Ο ρωσικός στρατός επιχειρεί να ανακαταλάβει την περιοχή του Χαρκόβου και να δημιουργήσει μία μεγάλη ζώνη ασφαλείας μετακύ των συνόρων και της ουκρανικής επικράτειας, ώστε να αποτρέψει τις πυραυλικές επιθέσεις του Κιέβου προς ρωσικές παραμεθόριες περιοχές.

