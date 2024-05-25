Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν ανακοίνωσε σήμερα ότι το ελικόπτερο που τον μετέφερε έκανε αναγκαστική προσγείωση εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών, σε ένα περιστατικό που δεν προκάλεσε θύματα.

«Όλα είναι καλά. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών το ελικόπτερό μας έκανε έκτακτη προσγείωση στο Βαναντζόρ. Τώρα συνεχίζουμε το ταξίδι με αυτοκίνητο», δήλωσε ο ίδιος στο Facebook.

Το Βαναντζόρ, στο βόρειο τμήμα αυτής της χώρας του Καυκάσου, βρίσκεται σε μια κοιλάδα που περιβάλλεται από βουνά.

Ο Πασινιάν είναι αυτή τη στιγμή αντιμέτωπος με αντιδράσεις στη χώρα του λόγω της πρόσφατης παραχώρησης στο Αζερμπαϊτζάν τεσσάρων συνοριακών χωριών, καθώς και της νίκης του Μπακού στους δύο τελευταίους πολέμους για τον έλεγχο του θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, το 2020 και το 2023.

Νωρίτερα τον Μάιο, ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί έχασε τη ζωή του σε συντριβή ελικοπτέρου σε ορεινή περιοχή και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Πηγή: skai.gr

