Επίθεση δέχθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης ένας 22χρονος ντελιβεράς, στην περιοχή της Τούμπας. Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, προχώρησαν στη σύλληψη ενός 20χρονου που εμπλέκεται στην επίθεση σε βάρους του 22χρονου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλα φορώντας κράνη και μπλούζες με διακριτικά αθλητικού συλλόγου της πόλης, προσέγγισαν τον παθόντα και αφού τον ακινητοποίησαν, τον εξύβρισαν, τον απείλησαν λεκτικά αλλά και με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ στη συνέχεια τον χτύπησαν. Επιπρόσθετα, προέκυψε ότι, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης δέχθηκε απειλητικά μηνύματα με αθλητικό υπόβαθρο. Κάτοχος του προφίλ από το οποίο απεστάλησαν, διαπιστώθηκε ότι είναι ο προαναφερόμενος 20χρονος άντρας, ο οποίος συμμετείχε και στην επίθεση, οπότε συνελήφθη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα για την ταυτοποίηση και των υπολοίπων δραστών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία και της παράβασης της νομοθεσίας που αφορά σε αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

