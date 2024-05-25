Η επόμενη ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διαμορφώσει μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα που αφορούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα καθώς, κινητήριος δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της.

Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου μιλώντας στην έναρξη του 2ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τη Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με κεντρικό ομιλητή τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, που βρίσκεται στην Ελλάδα προσκεκλημένος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της ΓΣΕΒΕΕ και του Economist.

Ο πρόεδρος σημείωσε στην ομιλία του ότι η νέα ψηφιακή επανάσταση αποτελεί ένα νέο άλμα προς τα εμπρός, για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ενώ, γενικότερα, απαιτούνται, γενναίες πολιτικές, για την αναγέννηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Όπως τόνισε: «το μικρό επιχειρηματικό μέγεθος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται εξ ορισμού ως μειονέκτημα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομίας και η απάντηση στις αγωνίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεν μπορεί να είναι: …Ας μεγαλώσουν».

Προκειμένου λοιπόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βρεθούν στο επίκεντρο των αναπτυξιακών πολιτικών της νέας περιόδου, ο πρόεδρος σημείωσε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη η αρχή του Think Small First, διασφαλίζοντας ότι κάθε νομοθέτημα θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ακόμη, υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθεί η ροή πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με προγράμματα προσαρμοσμένα στα μεγέθη, την ποικιλομορφία, τους περιορισμούς, αλλά και τις δυνατότητές τους και να αυξηθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι για την ενίσχυση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και στην ενσωμάτωση καινοτομιών, στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

«Αναμένουμε περισσότερες παρεμβάσεις, για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με πολιτικές που θα καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής της μικρής επιχείρησης, παρεμβάσεις για την απλούστευση του ρυθμιστικού και διοικητικού περιβάλλοντος, πολιτικές για την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς και της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής και στοχευμένα προγράμματα για την επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τόσο επιχειρηματιών όσο και εργαζομένων - ώστε να μην κινδυνεύσουν από τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση» τόνισε ο κ. Χατζηθεοδοσίου για να συνεχίσει: «Αναμένουμε, επίσης, στενότερη συνεργασία των ευρωπαϊκών θεσμών με τους φορείς εκπροσώπησης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όπως είναι τα επιμελητήρια, στο πλαίσιο του νομοθετικού έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότερα προγράμματα δικτύωσης και συμπράξεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με ενεργοποίηση επιμελητηρίων, τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημίων και των ερευνητικών φορέων».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Χατζηθεοδοσίου σημείωσε ότι ο μόνος δρόμος για την Ευρώπη σήμερα, είναι ο δρόμος της αλληλεγγύης και του μετασχηματισμού.

Στο ίδιο μήκος και ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος Γιώργος Καββαθάς υπογράμμισε στην ομιλία του την ανάγκη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βρεθούν στην αιχμή των αλλαγών, για την ανάπτυξη και την ευημερία της επόμενης μέρας καθώς είναι αυτές που ενσωματώνουν τις αξίες και τις αρχές, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η ευημερία της Ευρώπης τις τελευταίες δεκαετίες.

Αυτό σημαίνει, όπως είπε, ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες, τους περιορισμούς, αλλά και τις δυνατότητες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσδοκούν σε ένα θεσμικό περιβάλλον όπου δεν θα σύρονται πίσω από τους μεγάλους» και σε μια η Ευρώπη που θα δώσει πειστικές απαντήσεις τα επόμενα χρόνια, για μια βιώσιμη, ανθεκτική και συμπεριληπτική ανάπτυξη.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Κώστας Τσουτσοπλίδης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη καλείται να γίνει κιβωτός επιβίωσης σε ένα κόσμο κατακλυσμιαίων αλλαγών. Σε ένα κόσμο που οι βεβαιότητες και οι κανόνες σταδιακά υποσκάπτονται και επανέρχεται το δίκαιο του ισχυρότερου. «Το πολιτικό ερώτημα είναι εάν θα αντιμετωπίσει ο καθένας μόνος του ή όλοι μαζί τα προβλήματα» όπως σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

