Το Κύπελλο Ελλάδας διεκδικούν σήμερα, στις 20:30, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, ο Παναθηναϊκός και Άρης στον μεγάλο Τελικό.

Ο τελικός θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών για λόγους ασφαλείας και θα υπάρξουν μόνο 30 προσκλήσεις για την κάθε πλευρά, όπως έγινε γνωστό μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στα γραφεία της ΕΠΟ.

Ο ΣΚΑΪ εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης του μεγάλου τελικού κυπέλλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη και θα μεταδώσει τον αγώνα σήμερα το βράδυ,στις 23:50 αφότου ολοκληρωθεί το ματς.

Πρόκειται για μια αναμέτρηση με τεράστιο διακύβευμα και για τις δύο ομάδες, με φαινομενικά κοινό στόχο: Την κατάκτηση του τροπαίου. Ωστόσο, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις των προπονητών και των παικτών που εκπροσώπησαν τις δύο ομάδες στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έλαβε χώρα την Παρασκευή (24/5), υπάρχουν και κίνητρα που υπερισχύουν για καθέναν εκ των δύο.

Από τη μία, λοιπόν, οι «πράσινοι» προφανώς επιθυμούν, καταρχάς, την κατάκτηση του 20ού Κυπέλλου στην ιστορία τους (έχουν 19 κατακτήσεις σε 30 συμμετοχές τους σε τελικό) και πρώτου μετά το 2022. Ωστόσο, πλέον, πέρα από το… υλικό διακύβευμα υπάρχει και εκείνο του ευρωπαϊκού εισιτηρίου, το οποίο δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μέσω του πρωταθλήματος τερματίζοντας στην 4η θέση. Εξού και κρίνεται επιτακτική η κατάκτηση του Κυπέλλου, που στέλνει τον νικητή στα προκριματικά του Europa League. «Δεν μπορώ να φανταστώ τον Παναθηναϊκό να μην παίζει Ευρώπη», τόνισε χαρακτηριστικά χθες ο Φώτης Ιωαννίδης.

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι των «πρασίνων», την περασμένη Κυριακή (19/5) στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο για τη 10η και τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, ο Χρήστος Κόντης πραγματοποιήσε το ντεμπούτο του στον πάγκο τους ως υπηρεσιακός προπονητής (αντικαθιστώντας τον Φατίχ Τερίμ). Ο Παναθηναϊκός -για την πρώτη ώρα του αγώνα- κατάφερε να παρουσιάσει ένα καλύτερο δείγμα γραφής σε σχέση με τα τελευταία του παιχνίδια. Ωστόσο, εν συνεχεία έπεσε η απόδοση του, με αποτέλεσμα το υπέρ του 2-0 να δώσει τη θέση του στο τελικό 2-2 και κατ' επέκταση το εισιτήριο του Europa Conference League στους «ερυθρόλευκους».

Από την άλλη, στον Άρη βεβαίως και θέλουν το ευρωπαϊκό εισιτήριο που, επίσης, δεν έχουν εξασφαλίσει. Παρόλα αυτά, στον οργανισμό των Θεσσαλονικιών -τόσο εντός ομάδας, όσο και σε επίπεδο κόσμου (που έδωσε τον... τόνο στη μεσοβδόμαδη ανοικτή προπόνηση στο «Κλ. Βικελίδης»)- αυτό που προέχει είναι η επιστροφή στους τίτλους. Άλλωστε, η κατάκτηση του τροπαίου θα συνιστά τη δεύτερη στην ιστορία τους (έχουν κατακτήσει μία φορά το Κύπελλο Ελλάδος σε εννιά συμμετοχές τους σε τελικό) και πρώτη μετά από 54 χρόνια (1970 η τελευταία)! «Η πρόκριση στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντική. Αλλά πιο σημαντική είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου. Εδώ και πολλά χρόνια ονειρευόμαστε έναν τίτλο με την ομάδα», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Χούλιαν Κουέστα.

Ο Άρης τερμάτισε στην 5η θέση των playoffs της Stoiximan Super League. Φορτσάροντας και ενόψει του τελικού, ανέβασε την απόδοσή του (ύστερα από μια μικρή κάμψη) στην τελική ευθεία του μίνι πρωταθλήματος. Την περασμένη Κυριακή ηττήθηκε 2-1 στο «Κλ. Βικελίδης» από τον ΠΑΟΚ, αποτέλεσμα που σφράγισε την κατάκτηση του τίτλου για τους «ασπρόμαυρους». Οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν πολύ καλή εμφάνιση, επιδιώκοντας και να εμποδίσουν τον μεγάλο τους αντίπαλο από το να πανηγυρίσει πρωτάθλημα μέσα στην έδρα τους. Χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν (μάλιστα έχασαν τεράστια ευκαιρία με τον Ανσαριφάρντ στο 90'+5', προκειμένου να ισοφαρίσουν εκ νέου).

Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα, καμία εκ των δύο ομάδων δεν ανακοίνωσε αποστολή.

Καταρχάς για τον Παναθηναϊκό, ο Χρήστος Κόντης πήρε μαζί του όλους τους διαθέσιμους παίκτες, σε μια αποστολή 29 ποδοσφαιριστών. Επομένως, έχει ενδιαφέρον το ποιοι θα αποτελούν την 20άδα, δεδομένου και του κανονισμού για υποχρεωτική παρουσία σ' αυτήν δύο παικτών κάτω των 19 ετών. Υπολογίζονται, λοιπόν, ο αριστεροπόδαρος εξτρέμ, Γιώργος Κυριόπουλος και ο 18χρονος στόπερ, Γιώργος Κάτρης. Επέστρεψε την περασμένη Τρίτη (21/5) στις προπονήσεις και έχει προβάδισμα για το αρχικό σχήμα ο Φώτης Ιωαννίδης. Εκτός έμειναν οι Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Σαμέτ Ακαϊντίν.

Από την άλλη, για τους Θεσσαλονικείς διαθέσιμος είναι ο Φραν Βέλεθ. Δεδομένου ότι ο Μιχάλης Παναγίδης -που βρίσκεται έτσι και αλλιώς στο ροτέισον του Άκη Μάντζιου- θα είναι ο ένας εκ των δύο ποδοσφαιριστών που θα πληρούν το ηλικιακό όριο για τους κάτω των 19 ετών, η άλλη θέση στην αποστολή θα παιχτεί ανάμεσα στον νεαρό τερματοφύλακα, Κωνσταντίνο Κυριαζή και τον 18χρονο επιθετικό, Θόδωρο-Γιώργο Αγοραστό.

Οι πιθανές συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Λοντίγκιν – Κώτσιρας, Αράο, Γεντβάι, Χουάνκαρ – Πέρεθ, Τσέριν, Μπακασέτας – Μαντσίνι, Ιωαννίδης, Μπερνάρ.

Άρης (Άκης Μάντζιος): Κουέστα – Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Μοντόγια – Ζουλς, Νταρίντα, Μανού Γκαρθία – Σουλεϊμάνοφ, Μορόν, Σαβέριο.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι η Γαλλίδα elite διαιτητής Στεφανί Φραπάρ.

Α' Βοηθός: Μικαέλ Μπερσεμπρού (Γαλλία)

Β' Βοηθός: Στίβεν Τορεγκρόσα (Γαλλία)

4ος διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος

VAR: Χαμίντ Γκεναουί (Γαλλία), AVAR: Κωνσταντίνος Ψαρρής (Ζακύνθου)

Σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια θα ακολουθήσει ημίωρη παράταση και εφόσον χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι .

Η πορεία των δύο ομάδων προς τον τελικό:



Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε στους «16» τον Ολυμπιακό (1-1 εντός, 0-0 εκτός, 6-7 στα πέναλτι), στους «8» τον Ατρόμητο (1-2 εντός, 0-2 εκτός) και στους «4» τον ΠΑΟΚ (0-1 εκτός, 0-1 εντός, 1-2 στην παράταση, 6-5 στα πέναλτι). «Ήρωας» στη... ρώσικη ρουλέτα κόντρα στους Πειραιώτες ο Λοντίγκιν, ενώ απέναντι στους Θεσσαλονικείς ο Ντραγκόφσκι.

