Απάντηση στις αιτιάσεις της κυβέρνησης για το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έδωσε η εκπρόσωπος του κόμματος Βούλα Κεχαγιά.

Σε δηλώσεις της στον ΣΚΑΙ ανέφερε σκωπτικά ότι «Ο κ. Μητσοτάκης χθες στη Βουλή ήταν large, καθώς έκανε εκπτώσεις στην κοστολόγηση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, αφού το υπολόγισε στα 40 δισ., σε αντίθεση με τον κ. Σκέρτσο, που το είχε υπολογίσει στα 80 δισ».

Διευκρίνισε ότι «η εκτίμηση αυτή δεν είναι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, είναι της Νέας Δημοκρατίας» και ξεκαθάρισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται για την επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο, ένα μέτρο που η ΝΔ δεν δέχεται καν να συζητήσει ώστε να ενισχυθούν τα εισοδήματα των δημοσίων υπαλλήλων. Και, παράλληλα, θα παλέψει για την αύξηση των μισθών τους κατά 10%».

Συνεχίζοντας είπε: «Ευχαριστούμε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που εργάστηκε υπερωρίες προκειμένου να κοστολογήσει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ώρες πριν την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, όπου θα μιλούσε και ο κ. Μητσοτάκης. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε πως το ΓΛΚ παραβλέπει ορισμένα σημεία από το πρόγραμμά μας, το οποίο βεβαίως καλούμε και την κυβέρνηση να το εφαρμόσει:

- Παραβλέπει πως η κατάργηση της προκαταβολής φόρου δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αλλά μόνο ταμειακό -και μάλιστα πρόσκαιρα.

- Η μείωση του ΦΠΑ που αφορά τον υψηλό συντελεστή από το 24 στο 21% δεν προτείνουμε να εφαρμοστεί από το 2024 αλλά από το 2025.

- Το ΓΛΚ, η κυβέρνηση συνολικά, δεν συνυπολογίζουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για φορολόγηση, με συντελεστή 90%, των υπερκερδών των τραπεζών, των εταιρειών ενέργειας και των διυλιστηρίων».

Κατηγόρησε την ΝΔ ότι «κοροϊδεύει την ελληνική κοινωνία σε ό,τι αφορά τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας, προφανώς και δεν είναι μόνο 90 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίζεται πως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών θα τις οδηγήσει σε κλείσιμο, το οποίο είναι ασύστολη κινδυνολογία».

Κλείνοντας υποστήριξε: «Σε ό,τι αφορά τα νομοσχέδια και τις τροπολογίες που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή, αυτά δεν συνοδεύονται από κοστολόγηση που περιέχει συγκεκριμένα ποσά, αλλά μόνο από γενικόλογες εκθέσεις. Έχουμε δηλαδή το εξής παράδοξο: να κοστολογούνται εξονυχιστικά οι προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά όχι τα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως κοστολογημένο και δεν θα υπάρξει απόκλιση».

Πηγή: skai.gr

