Αγρίνιο: 15χρονος μπήκε σε προαύλιο Γυμνασίου και χτύπησε συνομήλικο του

Το περιστατικό που έχει προξενήσει προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς ερευνάται από τις Αρχές.

Αγρίνιο: 15χρονος χτύπησε συνομίληκο του στο προαύλιο του Γυμνασίου

Δικογραφία σε βάρος ανήλικου για πρόκληση σωματικής βλάβης σε ανήλικο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο.

Ειδικότερα, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 15χρονου, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης φέρεται να εισήλθε σε προαύλιο χώρο Γυμνασίου στο Αγρίνιο και να χτύπησε με γροθιά έτερο 15χρονο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει απλή σωματική βλάβη.

Το περιστατικό που έχει προξενήσει προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς ερευνάται από τις Αρχές.

