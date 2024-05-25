Conference League: Φυλλάδιο της ΕΛΑΣ για μέτρα ασφάλειας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λογαριασμός
H ΕΛΑΣ ενημερώνει τους κατοίκους της Νέας Φιλαδέλφειας για τα μέτρα ασφάλειας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει του τελικού του Conference League

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ, θα υλοποιηθεί μία δέσμη μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής κίνηση των φιλάθλων και να μην επηρεαστεί  υπέρμετρα η κοινωνικο-οικονομική ζωή της πόλης

Η Ελληνική Αστυνομία, ενόψει του τελικού UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE μεταξύ των ομάδων «Ολυμπιακός-Φιορεντίνα», που θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024, στο Γήπεδο «ΟΠΑΠ Αρένα» στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενημερώνει τους πολίτες που διαμένουν στην περιοχή σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ.

Ειδικότερα, από σήμερα, Σάββατο 25 Μαϊου, από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μοιράζεται στους πολίτες της περιοχής φυλλάδιο σε μία προσπάθεια να συνεισφέρουν και αυτοί με τη σειρά τους στην επιτυχή υλοποίηση των αστυνομικών μέτρων που έχουν σχεδιασθεί.

φυλλάδιο νέα φιλαδέλφεια

Συγκεκριμένα, τους ζητείται η αποφυγή μετακίνησης με όχημα σε συγκεκριμένες οδούς, ενώ υπενθυμίζεται ότι περιμετρικά του γηπέδου θα εισέρχονται μόνο άτομα με σχετική διαπίστευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

