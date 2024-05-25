Παναθηναϊκός: Οι συμπτώσεις που δείχνουν πράσινο κύπελλο

Παναθηναϊκός και Άρης ταξιδεύουν στο Βόλο για να βρεθούν αντιμέτωποι στο τελικό που θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας το Σάββατο. Οι δύο ομάδες μπορεί να μην έχουν στο πλευρό τους τον κόσμο τους αλλά πράσινοι και κίτρινοι ζουν και αναπνέουν για αυτό τον τελικό.

Ο Παναθηναϊκός γιατί έμεινε εκτός Ευρώπης από το πρωτάθλημα και έχει την τελευταία του ευκαιρία να πάρει ένα τρόπαιο και το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο και ο Άρης γιατί είναι χωρίς τίτλο πάνω από 50 χρόνια.

