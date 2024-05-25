Μήνυμα στη Βόρεια Μακεδονία, στην πρόεδρο της χώρας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα και στον εντολόδοχο πρωθυπουργό Κρίστιαν Μίτσκοσκι απέστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την προκλητική στάση που έχουν επιδείξει το τελευταίο διάστημα.

«Όταν τραβά κανείς το σκοινί, θα πρέπει να είναι έτοιμος και να σπάσει» λέει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης και προσθέτει:

«Και αν αποκλίνει από τη συμφωνημένη πορεία, να ξέρει ότι θα βρει κλειστό τον δρόμο προς την Ευρώπη», έναν δρόμο, ο οποίος, όπως λέει, «περνά από την Ελλάδα και από την τήρηση του Διεθνούς Δικαίου».

Για τα ελληνοτουρικά

Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο πρωθυπουργός υπενθυμίζει ότι «είχα πει πριν από δύο χρόνια ότι "σταματούν οι προκλήσεις και ξεκινούν οι συζητήσεις". Και σε αυτόν τον δρόμο έχει προσέλθει τώρα και ο κ. Ερντογάν».

Ξεκαθαρίζει επίσης ότι «λύση-πακέτο δεν συζητείται. Η Ελλάδα δεν ξεχνά τις διαφωνίες με της με την Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι πρέπει να ζούμε διαρκώς με το δάχτυλο στη σκανδάλη».

«Και επειδή σε Ελλάδα και Τουρκία κάποιοι τρέφονται από την ελληνοτουρκική κρίση, για τα αποτελέσματα της πολιτικής μας ρωτήστε τους ακρίτες μας που βλέπουν τη μείωση των μεταναστευτικών ροών. Ή τους νησιώτες μας που είδαν τις τοπικές οικονομίες να τονώνονται από τη βίζα στους τούρκους επισκέπτες. Δείτε επίσης τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές πλαίσιο. Αντιπαράθεση ή προσπάθεια συνύπαρξης με τον γείτονάς μας όταν λίγο πιο κάτω η Μέση Ανατολή φλέγεται και στην καρδιά της Ευρώπης μαίνεται ο πόλεμος;» προσθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για την ακρίβεια

Ο πρωθυπουργός μίλησε και για το θέμα της ακρίβειας που συζητήθηκε στη Βουλή, τονίζοντας ότι «είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, κάτι που μας το ορίζει η πραγματικότητα που βιώνουν οι ίδιοι οι πολίτες. Άλλα είναι ζήτημα σύνθετο που δεν αντιμετωπίζεται με λόγια και απλοϊκές λύσεις. Όσο επιμένει, θα επιμένουμε κι εμείς. Αντιτάσσοντας εθνικές παρεμβάσεις και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες».





