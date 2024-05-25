Eκλογές στους συμβολαιογράφους: Οι υποψήφιοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

της Ιωάννας Μάνδρου

Σε εκλογική αναμέτρηση κατέρχονται οι συμβολαιογράφοι σε μια κρίσιμη για τον κλάδο συγκυρία λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και την γενικότερων αλλαγών, σε μια εποχή όπου οι αγοραπωλησίες ακινήτων και άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις έχουν σημαντικά αυξηθεί.

Οι συμβολαιογράφοι καλούνται αύριο Κυριακή και μεθαύριο Δευτέρα (26 και 27 Μαϊου), σε όλη την Ελλάδα να ψηφίζουν για νέες διοικήσεις των Συλλόγων τους.

Το ενδιαφέρον ειδικά επικεντρώνεται στους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, κυρίως της Αθήνας, που καλύπτει μεγάλη περιφέρεια σε όλη τη χώρα (Αττική, Κυκλάδες, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα) και εκπροσωπεί πάνω από το μισό αριθμό των συμβολαιογράφων σε πανελλαδική κλίμακα.

Στον Σύλλογο της Αθήνας (ΣΣΕΑΠΑΔ) την ψήφο των συναδέλφων τους διεκδικούν για πρώτη φορά πέντε συνδυασμοί συμβούλων, ένας εκ των οποίων με επικεφαλής τον απερχόμενο πρόεδρο Γ. Ρούσκα. Για πρώτη φορά εμφανίζεται τόσο μεγάλη πολυδιάσπαση καθώς συνήθως οι σχηματισμοί υποψηφίων συμβούλων δεν υπερέβαιναν τους δύο και ελάχιστες φορές τους τρεις.

Μεταξύ εκείνων που ξεχωρίζουν είναι η συμπαγής και δραστήρια ομάδα της λεγόμενης ως τώρα αντιπολίτευσης, ο συνδιασμός που κατέρχεται στις εκλογές ως ( Λόγω Τιμής) την οποία απαρτίζουν έξι μέλη του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, που αποτέλεσαν και τη δυναμική μειοψηφία της απερχόμενης διοίκησης, με γνωστότερους την έμπειρη συμβολαιογράφο Χριστίνα Μάνδρου και τον Πάνο Οράτιο Κουτά καθώς και άλλους δραστήριους στο Σύλλογο συμβολαιογράφους.

Η ομάδα συμβούλων της πλειοψηφίας αν και στο μεσοδιάστημα έχει δεχθεί αποχωρήσεις, απευθύνεται και πάλι στους συμβολαιογράφους με επικεφαλής τον νυν πρόεδρο Γιώργο Ρούσκα και ξεχωρίζουν στη σύνθεσή της η Ευτυχία Καραστάθη και η Ελ. Μαρουλάκη.

Άγνωστο το μέλλον του συνδυασμού «Συμβολαιογραφία με Μέλλον» και αστάθμητη η επιρροή της ομάδας αυτής, καθώς πρωτοεμφανίζεται συγκροτούμενη στον πυρήνα προσώπων τα οποία ήταν στους δυο προηγούμενους συνδυασμούς, μεταξύ των οποίων o Θεόδωρος Χαλκίδης, γενικός γραμματέας του Συλλόγου τα τελευταία έτη, στενός συνεργάτης του νυν προέδρου κ. Ρούσκα και εκπρόσωπος στο Κτηματολόγιο.

Τα βλέμματα είναι όμως κυρίως στραμμένα στους υποψηφίους προέδρους.

Για τον ΣΣΕΑΠΑΔ υποψηφιότητα θέτει και πάλι ο επί τρεις θητείες πρόεδρος κ. Ρούσκας η εκλογή του οποίου την τελευταία φορά προκάλεσε αντιδράσεις καθώς εξασφαλίστηκε μέσω δικαστικής απόφασης, προιόν πολύμηνων δικαστικών διαδικασιών.

Η πλειοψηφία της απερχόμενης διοίκησης πιστώνεται την θετική εξέλιξη για την διατήρηση αμετάβλητου του συμβολαιογραφικού εγγράφου και την ματαίωση του σχεδιασμού για ψηφιακό συμβόλαιο, όμως επικρίνεται για την αδυναμία να μεταφερθεί ύλη στον κλάδο από την επιχειρούμενη αποσυμφόρητη των δικαστηρίων, ύλη που ανατέθηκε στους δικηγόρους και την θέσπιση «συναρμοδιότητας» με αυτούς στις αποδοχές κληρονομιάς,όπως και την αδυναμία της να επιλυθούν σημαντικά προβλήματα των συμβολαιογράφων προς το συμφέρον των πολιτών.

Ανθυποψηφία και η Ελένη Κοντογιώργου,παλαιότατο συνδικαλιστικό στέλεχος με συμμετοχή σε κρίσιμα πόστα, της γενικής γραμματέως και αντιπροέδρου τα τελευταία χρόνια. Η τυχόν εκλογή της θα καταρρίψει την ανδροκρατία στον προεδρικό θώκο σε ένα κατεξοχήν γυναικοκρατούμενο επάγγελμα.

Τέλος, υποψήφιος για την προεδρεία του ΣΣΕΑΠΑΔ είναι ο Στυλιανός Ρέβελας, παλαιός συμβολαιογράφος, που έχει εναντίον του τον χρόνο, καθώς έθεσε υποψηφιότητα την τελευταία στιγμή.

Στη Θεσσαλονίκη επανέρχεται ως μοναδικός υποψήφιος ο νυν πρόεδρος Δημήτριος Τζίμας, ενώ την ψήφο των συμβολαιογράφων διεκδικούν παλαιοί και νέοι και στους λοιπούς Συλλόγους .

Τα αποτελέσματα θα καθορίσουν εν πολλοίς το μέλλον του θεσμικού αυτού επαγγέλματος που αποτελεί εγγυητή για τις συναλλαγές στην αγορά ακινήτων και όχι μόνο, κυρίως λόγω των ταχύτατων εξελίξεων στην τεχνολογία και την παγκοσμιοποίηση των αγορών.





