«Η εντολέας μου αρνείται ότι έχει εισπράξει χρήματα από οποιονδήποτε και οποιοδήποτε ποσό», υποστήριξε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, ο Αθανάσιος Τάρτης, δικηγόρος της εφοριακού, της «μεγάλης», όπως την αποκαλούσαν τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος που εμπλέκονται στην υπόθεση εκβιασμών πολιτών.

Με αφορμή την προφυλάκισή της, ο κ. Τάρτης έθεσε το ερώτημα «πώς μπορούν να θεωρούνται ύποπτες τέλεσης νέων ομοιδεών αδικημάτων εφόσον έχουν τεθεί σε αργία», τονίζοντας ότι θα προσφύγουν κατά αυτής της διάταξης.

Ο κ. Τάρτης σημείωσε, επίσης, ότι «η δωροδοκία είναι κακούργημα κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι και πλημμέλημα».

«Δυστυχώς το μπαξίσι είναι μία κακή πραγματικότητα στην Ελλάδα και πρέπει κάποια στιγμή να εκλείψει», πρόσθεσε.

Το τεφτέρι της «μεγάλης»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα «φωτιά» είχε πάρει το τεφτέρι της διευθύντριας της ΔΟΥ στη Χαλκίδας η οποία ήταν εκείνη που όπως φαίνεται κανόνιζε τα πάντα και είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στους εκβιασμούς.

Έξοδα σούπερ μάρκετ, διακοπές, φροντιστήρια και καθημερινά έξοδα ήταν μερικά από αυτά που φέρεται να σημείωνε στο τεφτέρι η διευθύντρια της ΔΟΥ στη Χαλκίδα καθώς επίσης και ονόματα μελών της οργάνωσης, εκβιαζόμενων επιχειρηματιών και χρηματικών ποσών που συνοδεύονταν από ημερομηνίες.

Το οπτικό υλικό που έχει καταγραφεί από τους Αδιάφθορους της ΕΛΑΣ τις ημέρες που παρακολουθούσαν την 56χρονη γυναίκα αλλά και τα υπόλοιπα μέλη εμφανίζει τη διεκπεραιώτρια να εξέρχεται από τη ΔΟΥ Χαλκίδας, κρατώντας στα χέρια της έναν φάκελο τον οποίο και είχε παραλάβει από τη διευθύντρια της ΔΟΥ και αφορούσε υπόθεση επιχειρηματία.

Αρνούνται τις κατηγορίες η προϊσταμένη και μια ακόμη υπάλληλος

Υπενθυμίζεται ότι χθες Παρασκευή κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενες μετά τις απολογίες τους, η προϊσταμένη και μια ακόμη υπάλληλος της ΔΟΥ Χαλκίδας που εμπλέκονται στην υπόθεση εκβιασμών πολιτών. Ειδικότερα, με ομόφωνη απόφαση Εισαγγελέα και Ανακριτή, διατάχθηκε ο εγκλεισμός τους σε Σωφρονιστικό Κατάστημα της χώρας, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι κατηγορούμενες αρνούνται όλες τις κατηγορίες. Μάλιστα αναφορικά με τα ποσά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η διευθύντρια της ΔΟΥ υποστηρίζει ότι έχουν να κάνουν με έσοδα της ΔΟΥ ενώ λέει ότι ο επιχειρηματίας που κατήγγειλε εκβιασμό την παγίδευσε.

Στους άλλους δύο υπαλλήλους απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ ορίστηκε εγγύηση 10.000 ευρώ και η παρουσία τους δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα.

Οι 7 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει καταθέσεις επιχειρηματιών που υποστηρίζουν πως έπεσαν στα δίχτυα της εγκληματικής τους δράσης. Παράλληλα υπάρχουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες που τους καίνε.

Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση, δωροδοκία και όπλα.

Από την έρευνα των αστυνομικών πάντως στο σπίτι της διευθύντριας της ΔΟΥ, βρέθηκαν από τους αστυνομικούς, πάνω από 50.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα, ενώ σε βίντεο ντοκουμέντο εμφανίζεται 50χρονος επιχειρηματίας να καταβάλει 20.000 ευρώ, προκειμένου η εφορία να μην προχωρήσει στον έλεγχο των εταιρειών του.

Εντολή ΑΑΔΕ για εσωτερικό έλεγχο στις ΔΟΥ

Την ίδια ώρα, εντολή για εσωτερικό έλεγχο επί της διαδικασίας επιστροφών φόρων, αλλά και χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, έδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μετά την υπόθεση διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί τόσο στις ΔΟΥ, δειγματοληπτικά, από όλη την Ελλάδα, σε πρώτη φάση, όσο και στο κεντρικό σύστημα. Ταυτόχρονα, συνεχίζεται ο έλεγχος από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ στην ΔΟΥ Χαλκίδας, μέσω της εξέτασης και ανάλυσης όλων των αρχείων, δεδομένης και της εντολής του κ. Πιτσιλή για έλεγχο σε βάθος πενταετίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποθέσεις ελέγχου μεταφέρονται από την ΔΟΥ Χαλκίδας, στα ελεγκτικά κέντρα της Αττικής, και οι ελεγκτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας εντάσσονται στα ΕΛΚΕ Αττικής, χωρίς όμως να ελέγχουν υποθέσεις φορολογουμένων της Εύβοιας, όπως και το σύνολο των υπαλλήλων της συγκεκριμένης Εφορίας.

