Διευκρινίσεις για τα νέα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος δίνει στους πολίτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο TikTok, τονίζοντας ότι από 130 διαφορετικά τιμολόγια, πλέον οι καταναλωτές έχουν να συγκρίνουν μόνο 3+1, και ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην σύγκριση των τιμών ωφέλησε τους καταναλωτές τον Ιανουάριο.

«Μέχρι τώρα ήταν πρακτικά αδύνατον για τους καταναλωτές να συγκρίνουν διαφορετικά τιμολόγια» σημειώνει ο πρωθυπουργός.



Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού



«Από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα νέα τιμολόγια για το ρεύμα έχω δει ένα σωρό memes για τον νέο τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων και καταλαβαίνω ότι ο τύπος υπολογισμού μπορεί να θυμίζει εξετάσεις από τις Πανελλήνιες. Όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Μέχρι τώρα ήταν πρακτικά αδύνατον για τους καταναλωτές να συγκρίνουν διαφορετικά τιμολόγια. Πριν την παρέμβαση την οποία κάνουμε υπήρχαν 130 διαφορετικά τιμολόγια. Εμείς αυτό το απλουστεύσαμε ριζικά και σήμερα υπάρχουν 3+1 βασικά τιμολόγια: πράσινο, μπλε, κίτρινο και πορτοκαλί για όποιον έχει έξυπνο μετρητή. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης; Ότι λειτούργησε επιτέλους καλύτερα ο ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Καθώς υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στην σύγκριση των τιμών, οι προμηθευτές αναγκάστηκαν να δώσουν χαμηλότερες τιμές για να μπορέσουν να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Η μέση τιμή για τον μήνα Ιανουάριο διαμορφώνεται περίπου στα 13,5 λεπτά/Κιλοβατώρα ενώ τον Δεκέμβριο ήταν 14,5/Κιλοβατώρα, με επιδότηση. Εδώ θέλω να θυμίσω: εξακολουθούμε και στηρίζουμε τους πραγματικά ευάλωτους συμπολίτες μας. Αλλά και για πρώτη φορά όσους συμπολίτες θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια με έκτακτο βοήθημα που αφορά τους μήνες από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο.



»Εν κατακλείδι, αν θέλετε να κάνετε σωστές επιλογές για φθηνότερο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος μπείτε στο site www.rae.gr και εκεί θα βρείτε όλη την πληροφορία για να μπορείτε να συγκρίνετε διαφορετικά τιμολόγια, διαφορετικούς παρόχους και να διαλέξετε αυτό που εσείς θεωρείτε ότι τελικά σας συμφέρει».

Πηγή: skai.gr

