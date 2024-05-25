Θεσσαλονίκη: Μπαράζ ελέγχων της ΕΛΑΣ για την παραβατικότητα των ανηλίκων

Ειδική επιχειρησιακή δράση της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων. Η δράση υλοποιήθηκε τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες σε περιοχές του Κορδελιού και του Ευόσμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:



Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε απογευματινές και βραδινές ώρες χθες (24-05-2024), σε περιοχές του Κορδελιού και του Ευόσμου, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Ασφάλειας, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης, η οποία αναπτύχθηκε σε επιλεγμένα σημεία, ελέγχθηκαν συνολικά (160) άτομα, εκ των οποίων (144) ανήλικοι, ενώ προσήχθησαν τέσσερα (4) άτομα (2 ημεδαποί ανήλικοι και 2 αλλοδαποί ενήλικοι).

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.