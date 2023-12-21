Νίκος Δένδιας: Στέλνουμε φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα

Την αποστολή φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Στη δήλωσή του ο κ. Δένδιας ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της Διεθνούς Ναυτικής Επιχείρησης Prosperity Guardian, («Διαφύλαξη της Ευημερίας) στην Ερυθρά Θάλασσα, η Ελλάδα θα αποστείλει φρεγάτα για την εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, στο πλαίσιο διεθνούς ναυτικής δύναμης που θα συμμετέχει στις εκεί επιχειρήσεις.

Η δήλωση Δένδια

«Η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει μία μέγιστη πρόκληση ασφάλειας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν. Οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία από ομάδες ενόπλων, από drones και πυραύλους, αποτελούν τεράστια απειλή κατά ανθρώπινων ζωών, της διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας, της παγκόσμιας οικονομίας και της ευημερίας των πολιτών.

Η Ελλάδα, η χώρα με τον μεγαλύτερο ποντοπόρο στόλο, έχει πρωταρχικό συμφέρον για την διατήρηση της ελευθερίας των θαλασσίων οδών και της προστασίας της ζωής των ναυτικών.

Κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ζήτησα από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ, να συμμετάσχει Φρεγάτα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στην πολυεθνική Επιχείρηση «Prosperity Guardian», για την προστασία των εμπορικών πλοίων, της ζωής των ναυτικών, της παγκόσμιας οικονομίας.

Για το θέμα αυτό ενημέρωσα επίσης, κατά την τελευταία μου επίσκεψη στο Κάιρο, την αιγυπτιακή πλευρά. Είναι αυτονόητο ότι η Φρεγάτα η οποία θα συμμετάσχει στην Επιχείρηση διαθέτει τα αναγκαία μέσα αυτοπροστασίας» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού θα μεταβεί μέσα στις επόμενες μέρες στο Μπαχρέιν για να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες.

Ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί ποια φρεγάτα θα συμμετάσχει στον πολυεθνικό συνασπισμό.

Η επιχείρηση Prosperity Guardian σχηματίστηκε τον Δεκέμβριο του 2023 για να απαντήσει στις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Λόντ Όστιν ανακοίνωσε το σχηματισμό της διεθνούς δύναμης, με στόχο την αντιμετώπιση των απειλών των δυνάμεων των Χούτι κατά του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου μετά από εβδομάδες επιθέσεων κατά εμπορικών σκαφών.

Οι Χούθι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες με βάση τη δυτική Υεμένη, έχουν προαναγγείλει επιθέσεις σε πλοία που προέρχονται από χώρες που θεωρούν εχθρικές, ενώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα κατέλαβαν ένα εμπορικό πλοίο και εξαπέλυσαν βλήματα εναντίον τριών άλλων.

