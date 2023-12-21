Συνεχόμενη πτήση 30 ωρών έκανε το τουρκικό μη επανδρωμένο BAYRAKTAR TB3

Το τουρκικό μη επανδρωμένο BAYRAKTAR TB3 πραγματοποίησε συνεχόμενη πτήση 30 ωρών.

Θα ξεκινήσει τις προσνειώσεις σε αεροπλανοφόρο. Έχει ικανότητα μεταφοράς και εκτόξευσης οπλικών συστημάτων, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ULKE TV μετέδωσε: «Εχει πολλές χαρακτηριστικά όπως αναδιπλούμενα φτερά, ικανότητα προσνείωσης σε αεροπλανοφόρα, εγχώρια παραγωγή και πολλές ιδιότητες. Η περηφάνειας μας το Bayraktar TB3 παρέμεινε στους αιθέρες για 30 ολόκληρες ώρες. Το οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος TB3 Bayraktar έσπασε άλλο ένα ρεκόρ. Το TB3 έχει αναδιπλούμενα φτερά και τώρα πραγματοποίησε τη μεγαλύτερης διάρκειας πτήση του. Παράμεινε στον αέρα για συνεχόμενες 30 ώρες».

Το τηλεοπτικό δίκτυο ΤGRT HABER μετέδωσε: «Σε αυτή τη δοκιμαστική πτήση το Βayraktar ΤΒ3 έφτασε σε ύψος 20.000 ποδών Του χρόνου το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναμένεται να πραγματοποιήσει τις πρώτες δοκιμαστικές προσνειώσεις στο αεροπλανοφόρο. Αnadolu.»

Ερντογάν: Οι επιθέσεις του Ισραήλ βασίζονται σε σφαγή και ληστεία

«Ο δυνάστες θα τιμωρηθούν εντός του 2024»

Ο Ερντογάν δήλωσε: «Yπάρχει ένα ζήτημα στο παγκόσμιο σύστημα κι αυτο το βλέπουμε στις τρομακτικές αντιδράσεις χωρών του κόσμου απέναντι στα εγκληματα κατα της ανθρωπότητας τα οποία συμβαίνουν στη Γάζα. Πράγματι αυτές οι χώρες που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι, δεν εμποδίζουν αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα. Αυτός που θα ήθελε να κάνει κάτι, δεν έχει τη δυνατότητα. Είναι ντροπή για την ανθρωπότητα που τόσα πολλά ένδοξα κράτη κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά στις άγριες επιθέσεις του Ισραήλ που βασίζονται στη σφαγή και τη ληστεία.

Η ιστορία θα κρίνει αυτή την αποκρουστική εικόνα, αυτούς που την προκάλεσαν, που κλείνουν τα ματιά και επιχειρούν να την νομιμοποιήσουν, όπως τους αξίζει.Eμείς πιστεύουμε πως αυτό πρέπει να συμβεί τωρα. Οι προσπάθειες μας αυτές βρίσκουν μεγαλύτερη ανταπόκριση στον κόσμο. Πιστεύουμε πως το 2024 θα είναι μια χρονιά κατά την οποία οι δυνάστες θα τιμωρηθούν όπως τους αξίζει και θα επουλωθούν οι πληγές των καταδυναστευμένων.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.