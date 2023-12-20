Ορκίστηκε η Νέα Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής - Χαρδαλιάς: Μια Αττική Ασφαλής, Ανθρώπινη, Βιώσιμη

«Έχω μάθει να βγαίνω μπροστά. Να παλεύω, να είμαι χρήσιμος να μην κρύβομαι. Να υπηρετώ την κοινωνία, την γειτονιά, τον δήμο, την περιφέρεια, τον τόπο μας, τους υπερήφανους πολίτες». Με αυτά τα λόγια από καρδιάς ορκίστηκε ο νέος Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στον εμβληματικό χώρο του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου του Λαυρίου του ΕΜΠ. Και συνέχισε: «Παραμένω άνθρωπος του σκοπού. Αγαπώ την ευθύνη και θα προσπαθώ να την υπηρετώ πάντα με αρχές και αξίες. Με διαφάνεια και λογοδοσία, πάντα και παντού. Το στρατηγικό μας όραμα είναι ξεκάθαρο. Μητροπολιτική Αττική! Ο στόχος και η ευθύνη! Το στοίχημα και η πρόκληση. Μια Αττική Ασφαλής, Ανθρώπινη, Βιώσιμη».

Ο Νίκος Χαρδαλιάς από το Λαύριο με τον όρο «Μητροπολιτικό Μοντέλο» περιέγραψε τον νέο τρόπο λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος θα υλοποιείται σε συνεργασία με τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, μακριά από τις επικαλύψεις, τις καθυστερήσεις και τις δικαιολογίες ενώ θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση προς τους πολίτες.

Η υπουργός Εσωτερικών και εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση Νίκη Κεραμέως ανέφερε στον χαιρετισμό της, τα εξής: «Η νέα Περιφερειακή Αρχή αναλαμβάνει σε έναν χρόνο σημαντικών αλλαγών και βελτιώσεων στο τοπίο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενταγμένων σε δύο άξονες: το νομοθετικό πλαίσιο και το ανθρώπινο δυναμικό μας». Το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο, διευκρίνισε η υπουργός, υπηρετεί την επιδίωξή μας, το δημόσιο να καταστεί πιο αξιοκρατικό, πιο ευέλικτο, πιο αποτελεσματικό, πιο αποδοτικό, πιο φιλικό, πιο εξυπηρετικό για τους πολίτες. Επίσης γνωρίζουμε ότι η νέα ηγεσία της Περιφέρειας Αττικής είναι συνοδοιπόρος και συμπαραστάτης και ότι με το ενισχυμένο προσωπικό στις Υπηρεσίες της θα ανταποκριθεί στο σημαντικό ρόλο που της αναλογεί για την αναπτυξιακή πορεία του τόπου.

Την ορκωμοσία τέλεσε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος ενώ την απόδοση της Διαβεβαίωσης των Περιφερειακών Συμβούλων ανέγνωσε η υπουργός Ν. Κεραμέως.

Οι επικεφαλής των Περιφερειακών παρατάξεων προέβησαν σε σύντομες τοποθετήσεις σχετικά με την στρατηγική που θα ακολουθήσουν την επόμενη πενταετία. Ο Φίλιππος Καμπούρης, επικεφαλής της παράταξης «Μάχη για την Αττική» ανέφερε ότι η παράταξή του «θα υπερασπιστεί το τρίπτυχο:Πατρίδα-Θρησκεία-Οικογένεια».

Αναδρομή στην θητεία του ως Νομάρχης και πρώτος Περιφερειάρχης της Αττικής Γιάννης Σγουρός έκανε ο επικεφαλής της παράταξης «Αττική ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση» ζητώντας από την κυβέρνηση αυξημένους πόρους και αρμοδιότητες για τη μεγαλύτερη διοικητική Περιφέρεια της χώρας.

Ο Γιάννης Πρωτούλης, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης Αττικής» επανέλαβε τη βούληση της παράταξης του να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του λαού ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στην επιλογή του χώρου τονίζοντας ότι θα εισηγηθεί στη νέα Περιφερειακή αρχή τη διάθεση περισσότερων κονδυλίων για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Λαυρίου.

Στην ανάγκη να επικεντρωθούν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου στην επίλυση των ζωτικών προβλημάτων που απασχολούν την Αττική αναφέρθηκε ο επικεφαλής της παράταξης «Αττικός Κύκλος Συνεργασίας και Εμπιστοσύνη» ο Γιώργος Ιωακειμίδης, εστιάζοντας στη συνεργασία με όλους τους Δημάρχους της Περιφέρειας.

Στην τελετή ορκωμοσίας παρευρέθησαν ο αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Ιωάννης Πλακιωτάκης, οι υπουργοί Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρος και Μάκης Βορίδης, Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο αναπλ. υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Οι υφυπουργοί Γιάννης Μπρατάκος, Νίκος Ταχιάος, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Δόμνα Μιχαηλίδου και Ζέτα Μακρή, ο Χάρης Θεοχάρης, ‘Ελενα Ράπτη, Αλεξάνδρα Σδούκου, 'Αννα- Μάνη Παπαδημητρίου, οι βουλευτές Στέλιος Πέτσας, Τάκης Θεοδωρικάκος, ‘Αγγελος Συρίγος, Νίκος Βλαχάκος, ο Ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος, η πρώην υπουργός και νυν βουλευτής Όλγα Γεροβασίλη ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η βουλευτής Νάντια Γιαννακόπουλου ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, οι Περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, και Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο απερχόμενος Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Μενεμένης, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α και Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος, οι Δήμαρχοι Αθηναίων Χάρης Δούκας, Πειραιά Γιάννης Μώραλης, Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος, και οι δήμαρχοι των λοιπών Δήμων . Επίσης παρέστησαν Αρχηγοί και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, Πρέσβεις και εκπρόσωποι Διπλωματικών Αρχών στην Ελλάδα, Μητροπολίτες και εκπρόσωποι της Εκκλησίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

