Του Αντώνη Αντζολέτου

Πόσο θα διαρκέσει ακόμα η παντοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη; Αυτό είναι το ερώτημα που «καίει» τα επιτελεία των αντιπολιτευτικών δυνάμεων. Στο χώρο της κεντροαριστεράς έχουν στραμμένο το βλέμμα στην επαναφορά σε τροχιά εξουσίας, ενώ στη «δεξιά πολυκατοικία» επιθυμούν ένα κομμάτι της «πίτας» του 41%. Η κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε το 2019 και από τότε αντίπαλος δεν υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ «αποκαθηλώθηκε» το καλοκαίρι που πέρασε και το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να αποκτήσει μια δυναμική ενόψει των ευρωεκλογών.

Τα δεδομένα είναι τα εξής: Η καθημερινότητα πιέζει πολύ τη γαλάζια παράταξη. Η ακρίβεια στην αγορά, τα προβλήματα στο ΕΣΥ, η μεγάλη φορολογία, τα κόκκινα δάνεια και η στεγαστική κρίση δίνουν αρκετό πεδίο στην αντιπολίτευση να κινηθεί. Αυτά τα ζητήματα μαζί με την πανδημία υπήρχαν και την προηγούμενη τετραετία, ωστόσο ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπόρεσε να επαναφέρει το κόμμα του στην εξουσία. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταφέρει να φτάσει αλώβητος και σε αυτά τα επίπεδα μέχρι το 2027 θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που θα έχει πετύχει να διεκδικήσει με αξιώσεις μια τρίτη συνεχόμενη θητεία. Και αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σημίτης και ο Αλέξης Τσίπρας, που κέρδισαν δυο συνεχόμενες εκλογικές μάχες για διαφορετικούς λόγους δεν προχώρησαν σε μια ακόμα. Έχοντας, όμως απέναντί τους μια ισχυρή αντιπολίτευση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «παίζει μόνος του στο γήπεδο» και οι υποστηρικτές του τονίζουν πως αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που έχει ακολουθήσει.

Δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν πως η σημερινή κυβέρνηση θα λάβει το μήνυμα για ανανέωση της θητείας της το 2027 αν οι σημερινοί συσχετισμοί αποτυπωθούν στις κάλπες των ευρωεκλογών. Τα υπόλοιπα τρία χρόνια που θα έχει μπροστά της η γαλάζια παράταξη δεν έχει κανέναν λόγο μην δώσει έμφαση σε μια πιο φιλολαϊκή πολιτική. Να προσέξει ακόμα περισσότερο τις ευάλωτες ομάδες, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους εργαζόμενους και βέβαια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην πλειοψηφία υποστηρίζουν, άλλωστε πως ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε χαρακτηρίζεται από το τρίπτυχο: κοινωνική ευαισθησία, ανάπτυξη, δημοσιονομική πειθαρχία. Όλοι παρακολούθησαν τις τελευταίες ημέρες και τα συνεχόμενα πυρά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Με την ευθεία κριτική του για την τροπολογία σε σχέση με το μεταναστευτικό, τα ομόφυλα ζευγάρια και τα ελληνοτουρκικά έρχεται να τραβήξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το «δεξί μανίκι». Και είναι φυσικό, μετά την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στη Βουλή και την καταψήφιση της ρύθμισης, να αναρωτιούνται στην πλειοψηφία αν έχουν αποκτήσει για το υπόλοιπο της τετραετίας μια ενεργή εσωκομματική αντιπολίτευση.

Όλα αυτά, πάντως συμβαίνουν τη στιγμή που στο χώρο της κεντροαριστεράς δεν υπάρχει καμία «χημεία» που θα μπορούσε να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νέα Αριστερά και το ΜέΡΑ25 να δημιουργήσουν κάτι ισχυρό την επόμενη ημέρα των ευρωεκλογών.

Πηγή: skai.gr

