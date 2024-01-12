Νέος «πόλεμος» ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η συνέντευξη του Στέφανου Κασσελάκη στο STAR ήταν η αφορμή για να ξεσπάσει νέος «πόλεμος» μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Η τελευταία σύγκρουση είχε σημειωθεί από τις αναφορές που είχε κάνει ο Στέφανος Κασσελάκης για τον Κώστα Σημίτη. Όλα τα σημάδια δείχνουν πως η πρωτοβουλία που θέλει να αναλάβει ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη για ανασύνταξη του προοδευτικού χώρου δεν θα είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επεφύλασσε αρχικά σκληρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια: «Η στάση του κ.Ανδρουλάκη είναι μια στάση πολιτικής εκμετάλλευσης. Δηλαδή είναι δυνατόν ο πρόεδρος ενός κόμματος και δη προοδευτικού κόμματος να βασίζεται στην ψήφο του κ.Πλεύρη, του κ.Βορίδη για να αποφασίσει ο ίδιος τι θα κάνει σε ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Είναι άκρως καιροσκοπικό αυτό και να είστε σίγουροι πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σκεφτόταν έτσι για ένα τέτοιο ζήτημα».

Η επίθεση προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ήταν τριπλή δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως στον ΣΥΡΙΖΑ επιθυμούν γρήγορα να ξαναβρεθούν δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση που έχουν χάσει το τελευταίο διάστημα. Σε σχέση με το άνοιγμα που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις προοδευτικές δυνάμεις ο κ.Κασσελακης αναφέρθηκε αρχικά στην υπόθεση των υποκλοπών: «Ας δει πρώτα ο ίδιος την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει με τον πρωθυπουργό που τον έχει ως εκβιαζόμενο πρόεδρο της ήσσονος αντιπολίτευσης. Έχει κάνει μήνυση εναντίον του πρωθυπουργού ο κ.Ανδρουλάκης; Είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ είναι αποδεδειγμένο ότι η ΕΥΠ τον παρακολουθούσε».

Για έναν «Πολάκη made in USA» έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη που αντέδρασε ακαριαία και ανέβασε το θερμόμετρο στα ύψη. «Ο κ. Ανδρουλάκης δέχθηκε προ μηνών τον κ. Κασσελάκη μετά από αίτημα του, όπως επέβαλλε ο πολιτικός πολιτισμός, και στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, του εξήγησε αναλυτικά όλα τα νομικά βήματα, στα οποία προέβη ώστε να αποκαλυφθεί πλήρως το σκάνδαλο των υποκλοπών. Από τα λεγόμενά του φαίνεται ότι είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να καταλάβει. Ο ένθερμος οπαδός και παρ' ολίγον Υπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη, καλό θα ήταν να βουτάει τη γλώσσα του στο μυαλό, ώστε να μην θυμίζει τον ψηφιακό βούρκο της Νέας Δημοκρατίας».

Όλα δείχνουν πως η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση θα είναι σφοδρή. Ο Στέφανος Κασσελάκης θέλοντας να αναδείξει την αυτόνομη πορεία που έχει αποφασίσει να χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ απέκλεισε τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ: «Πως ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρητικά θα συνδιαλλασσόταν με ένα κόμμα το οποίο είναι υπερχρεωμένο στις τράπεζες και με έναν πρόεδρο ο οποίος είναι εκβιαζόμενος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ως απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη συμπλήρωσαν: «του ευχόμαστε καλό τριήμερο στις Σπέτσες και του χρόνου στο Μαϊάμι! Υ.Γ. Αναμένουμε τη δημοσιοποίηση της δανειακής σύμβασης μεταξύ του κ. Κασσελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ, που ελπίζουμε ότι θα συνοδεύεται από το αναλυτικό πόθεν έσχες του». Το πολιτικό σκηνικό στην κεντροαριστερά για την ηγεμονία του χώρου παίρνει «φωτιά» και αναμένεται τα επεισόδια να είναι πολλά το επόμενο διάστημα.

