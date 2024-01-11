Κασσελάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια - Θα επιβληθεί κομματική πειθαρχία

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα βάλλει κομματική πειθαρχία στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης στην συνέντευξη που παραχώρησε στο Star και άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό λέγοντας ότι η δική του στάση στο ζήτημα «δείχνει πολιτική δειλία και έλλειψη ηγετικότητας».

Ο κ. Κασσελάκης άσκησε σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό για το θέμα της ακρίβειας, λέγοντας ότι «παραδέχθηκε ότι η αισχροκέρδεια είναι δική του επιλογή» και υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει ολοκληρωμένη πρόταση που θα περιλαμβάνει μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Επιτέθηκε, όμως, και στον κ. Ανδρουλάκη για την στάση του απέναντι στην κυβέρνηση και για τα χρέη του κόμματός του, ενώ ξεκαθάρισε ότι έχει απορρίψει το σενάριο να αποχωρήσει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, καθώς επίσης ότι στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομος, ανανεωμένος με στόχο την αυτοδυναμία.

Γάμος ομοφύλων

Αναφέρθηκε στα όσα είπε ο πρωθυπουργός στην ΕΡΤ για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών: «Ήταν μία συνέντευξη που έδωσε ο πρωθυπουργός που είχε μερικά θετικά αλλά και μερικά για τα οποία εγώ εξεπλάγην. Το να ωθεί τους βουλευτές του στην αποχή είναι στάση πολιτικής δειλίας. Σε ένα θέμα ανθρώπινων δικαιωμάτων να καλείς σε αποχή, τι ηγετικότητα είναι αυτή; Αν ναι, να επιβάλλει κομματική πειθαρχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιβάλλει κομματική πειθαρχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να σταθεί απέναντι στην πρόοδο».

Ανέφερε πάντως ότι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης «είναι ατελές» και πρόσθεσε: « Δεν έχουμε δει ακόμη μία λέξη, η κυβέρνηση μέχρι τώρα αρνείται να το φέρει. Ο κ. Μητσοτάκης στην συνάντηση που είχαμε μου είπε ότι θα το φέρει μέσα στην τετραετία, και ότι είναι θέμα τάιμινγκ. Του είπα ότι δεν υπάρχει τάιμινγκ στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Συνεχίζοντας την κριτική ανέφερε: «Είδα χθες τον κ. Μητσοτάκη να εργαλειοποιεί το όνομά μου και να χρησιμοποιεί ορολογία για τις παρένθετε μητέρες. Αυτή η στάση του δείχνει μικροπρέπεια. Πρέπει να καταλάβει το εξής: ότι έχω πει δεν είναι εγωιστικό, είναι αλτρουιστικό. Θέλω οι συμπολίτες μου να είναι πιο χαρούμενοι στην χώρα τους. Ότι κάνουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως και η ανεξαρτησία του κόμματος, όπως και τα θέματα που προβάλλουμε είναι για το καλό της κοινωνίας». Σημείωσε, ακόμη, για το θέμα της τεκνοθεσίας και της παρένθετης μητέρας ότι «Η ιστορία θα κρίνει την κοινωνική πρόοδο, αλλά γενικότερα στο θέμα της τεκνοθεσίας υπάρχουν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που πρέπει να λυθούν και έχω ζητήσει από την κοινοβουλευτική μου ομάδα, επεξεργασία για να γίνει το πλαίσιο πιο εύκολο για τα ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια».

Υπογράμμισε ακόμη ότι «αυτό το νομοσχέδιο θα περάσει χάρη στον ΣΥΡΙΖΑ» και ξεκαθάρισε: «Δεν είμαι απλά ο Στέφανος, είμαι πρόεδρος κόμματος και εκφράζω ένα τμήμα της προοδευτικής κοινωνίας. Η αγάπη κάνει την οικογένεια».

Σε ερώτηση για το αν συζήτησε το θέμα με τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως στην πρόσφατη συνάντηση που είχε μαζί του στο Φανάρι απάντησε: «Δεν θα αποκαλύψω τι ακριβώς συζητήθηκε και δεν θα σχολιάσω το περιεχόμενο, αλλά η ζεστασιά που με αγκάλιασε το Πατριαρχείο λέει πολλά. Η Εκκλησία πρέπει να έχει ρόλο στην κοινωνία. Προφανώς υπάρχουν αλλαγές που θέτουν το ελληνορθόδοξο δόγμα απέναντι στην κοινωνική πρόοδο, αλλά αυτό δεν είναι στατικό. Είπα στον Πατριάρχη ότι θα ήθελα να τον συνοδεύσω στην επικείμενη επίσκεψή του στην Ίμβρο στον τόπο καταγωγής του και χάρηκε πολύ.

Για το γονέας 1 και γονέας 2 που είπε ο πρωθυπουργός σχολίασε: «Ο πρωθυπουργός εγκολπώνεται την νοοτροπία του κ. Σαμαρά για να δαιμονοποιήσει λέξεις» και ξεκαθάρισε: «πρώτον δεν παίρνουμε κάτι από κάποιον για να το δώσουμε σε κάποιον άλλο. Επιπλέον, κανείς δεν λέει τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι ένα λεκτικό ζήτημα, το τι θα γράφει η ταυτότητα, το θέμα είναι να υπάρχει αγάπη στην οικογένεια».

Η αισχροκέρδεια είναι επιλογή του κ. Μητσοτάκη

Σχολίασε την φράση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν θα δέσει τα κορδόνια της ΝΔ», λέγοντας ότι «η στάση του κ. Ανδρουλάκη είναι μία στάση πολιτικής εκμετάλλευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο».

Αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας και στις δηλώσεις του πρωθυπουργού λέγοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης χθες το πρωί φάνηκε να είναι εκνευρισμένος με τον προκάτοχό του. ‘Φτάνει δεν είμαστε μπανανία', του είπε. Μόνο που ο προκάτοχός του είναι ο ίδιος. Θυμάμαι ότι είχε πει ότι η Ελλάδα ταλανίζεται από μία κρίση εισαγόμενης ακρίβειας. Τι έκανε πέντε χρόνια; Επιτέλους παραδέχεται ότι η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια είναι δική του επιλογή. Εμείς θα ανακοινώσουμε μία σειρά προτάσεις που θα είναι απολύτως κοστολογημένες. Στα προϊόντα πρώτης ανάγκης θα έχουμε μηδενικό ΦΠΑ. Ότι βγάζουμε από εδώ και πέρα θα είναι πλήρως κοστολογημένο όπως και η πρόταση που καταθέσαμε για το φορολογικό. Θα προβούμε σε μείωση του φόρου εισοδήματος».

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις Ανδρουλάκη ότι «μετά τις εκλογές θα αναλάβει πρωτοβουλία για τον προοδευτικό χώρο απάντησε: «Ας βρει πρώτα την κατάσταση με τον πρωθυπουργό που τον έχει σαν εκβιαζόμενο πρόεδρο της ήσσονος αντιπολίτευσης». Ακολούθως εξήγησε: «Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει κάνει μήνυση στον πρωθυπουργό που είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ. Πώς με ένα υπερχρεωμένο κόμμα και έναν εκβιαζόμενο πρόεδρο θα συνεργαστούμε; Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις επόμενες εκλογές ως ένα ανανεωμένο, ανασυγκροτημένο, αυτόνομο κόμμα με στόχο την αυτοδύναμη κυβέρνηση».

Σε ερώτηση για τα χαμηλά ποσοστά των δημοσκοπήσεων απάντησε ότι «Έχουμε περάσει από μία διπλή διάσπαση» και πρόσθεσε ότι κάποιες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα, ενώ υπάρχει και μέτρηση δείχνει ότι είναι το πρόσωπο της χρονιάς και αυτό δείχνει ότι «υπάρχει μία προσμονή για αυτό που θα κάνω και εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως στις εταιρείες υπάρχει ένα business plan έτσι και στα κόμματα πρέπει να υπάρχει σχέδιο. Στην πρώτη περίπτωση ο επαγγελματισμός φέρνει αποτέλεσμα στους μετόχους, στην δεύτερη περίπτωση ο επαγγελματισμός φέρνει αποτέλεσμα προς όφελος της κοινωνίας και αλλάζει την κοινωνία».

«Έχω απορρίψει το σενάριο της αποχώρησης»

Σε ερώτηση για το τι θα πράξει αν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν είναι θετικό απάντησε ότι «Έχω απορρίψει το σενάριο να αποχωρήσω» και πρόσθεσε: «Εμείς είμαστε το μόνο ανεξάρτητο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στις επόμενες εκλογές αυτόνομος, ανασυγκροτημένος, με ένα πρόγραμμα σχεδίων νόμων για να κυβερνήσει».

Σε ερώτηση για το τι ποσό έβαλε προκειμένου να πληρωθούν οι εργαζόμενοι των κομματικών μέσων ενημέρωσης απάντησε: «Ήταν 230.000 ευρώ και όλα έγιναν σύννομα. Ήταν το ποσό που δάνεισα στο κόμμα. Συζητήθηκε πολύ, αυτό που δεν συζητήθηκε είναι πώς ο πρόεδρος ενός κόμματος που χρωστά περίπου μισό δις κυβερνά την χώρα και ζητά και 9.000 ευρώ για τις ελιές του». Σημείωσε ότι πέραν του δανεισμού από τον ίδιο «τα άλλα ενδεχόμενα είναι να έχει το κόμμα μου εξαρτήσεις από επιχειρηματικά συμφέροντα, όχι δεν αφήσω το κόμμα μου να φθάσει εκεί».

Σε ερώτηση αν «θα κλείσει τα κομματικά μέσα;», απάντησε ότι « Θα είναι μία απόφαση που θα την λάβει η Πολιτική Γραμματεία την κατάλληλη στιγμή» και διευκρίνησε ότι «εμείς θέλουμε να μείνουν ανοικτά και το ρ/σ και η εφημερίδα».

Για την πρόσκληση στους βουλευτές του στο σπίτι του στις Σπέτσες απάντησε: «Είναι η πρόσκληση του προέδρου του κόμματος προς τους ανθρώπους που στάθηκαν όρθιοι στην αναστάτωση του ΣΥΡΙΖΑ τους τελευταίους μήνες και στέκονται και τώρα όρθιοι. Και θα έλθουν για να βγάλουμε δουλειά. Είναι σημαντικό να έχουν λόγο όλοι οι βουλευτές σε όλα τα νομοσχέδιο». Για την συζήτηση που προκάλεσε η πρωτοβουλία του απάντησε ότι «Όπως έχω δείξει ότι δεν έχω ενδοιασμό να παίρνω καινοφανείς πρωτοβουλίες. Υπήρξε έκπληξη αλλά το προεδρείο και οι βουλευτές μας είναι ενθουσιασμένοι. Είναι πρόσκληση από τον πρόεδρο του κόμματος να φιλοξενήσει τους βουλευτές του και εκείνους και τις ιδέες τους. Είναι η απόδειξη ότι δεν έχω στενό κύκλο».

Όσο για το ποιος θα βάλλει τα έξοδα απάντησε: «Το κόμμα μας δεν οφείλει δανεικά και αγύριστα, εκεί να ρωτάτε όταν τους έχετε απέναντι».

Σε ερώτηση για το αν κάποιος δεν έλθει όπως ο Αλέξης Τσίπρας, απάντησε: «Το κατανοώ, αλλά είναι μία πρόταση από την καρδιά μας. Ο κ. Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, ο στόχος είναι να προχωρήσουμε στις προτάσεις νόμων με τους τομεάρχες και τους βουλευτές. Πρέπει να είμαστε μια συμπαγής ομάδα».

Σε ερώτηση για το αν του είχε προταθεί υπουργείο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη απάντησε: « Ο διευθυντής του γραφείου μου φανέρωσε κάτι που γνώριζε με στοιχεία εδώ και χρόνια και αυτό προκάλεσε την αντίδραση του κ. Μητσοτάκη. Αυτή η αντίδραση με το ειρωνικό γέλιο μου θύμισε την αντίδρασή του στις υποκλοπές όταν είχε πει ‘είναι δυνατόν να παρακολουθούσα τους υπουργούς μου;'. Όταν ο κ. Καπνισάκης με ενημέρωσε ότι ‘είπα αυτό, έκανα κάτι λάθος;', απάντησα όχι την αλήθεια είπες».

Τέλος σε ερώτηση για το αν θα πάει τον Μάρτιο στον στρατό απάντησε: «Θα τηρήσω τον νόμο και είμαι και πολύ χαρούμενος που θα πάω. Περιμένω ενημέρωση από τον ναύαρχο Αποστολάκη».

Πηγή: skai.gr

