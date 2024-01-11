Ανακοίνωση για τις δηλωσεις του Στέφανου Κασσελάκη στο Star εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο αναλυτικά:

«Ο κ. Ανδρουλάκης δέχθηκε προ μηνών τον κ. Κασσελάκη μετά από αίτημα του, όπως επέβαλλε ο πολιτικός πολιτισμός, και στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, του εξήγησε αναλυτικά όλα τα νομικά βήματα, στα οποία προέβη ώστε να αποκαλυφθεί πλήρως το σκάνδαλο των υποκλοπών. Από τα λεγόμενά του φαίνεται ότι είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να καταλάβει.

Ο ένθερμος οπαδός και παρ’ ολίγον Υπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη, καλό θα ήταν να βουτάει τη γλώσσα του στο μυαλό, ώστε να μην θυμίζει τον ψηφιακό βούρκο της Νέας Δημοκρατίας.

Οι σημερινές δηλώσεις του είναι αποκαλυπτικές ότι πρόκειται για έναν «Πολάκη made in USA» .

Του ευχόμαστε καλό τριήμερο στις Σπέτσες και του χρόνου στο Μαϊάμι!

Υ. Γ. Αναμένουμε τη δημοσιοποίηση της δανειακής σύμβασης μεταξύ του κ. Κασσελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ, που ελπίζουμε ότι θα συνοδεύεται από το αναλυτικό πόθεν έσχες του».

Πηγή: skai.gr

