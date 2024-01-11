Τη θέση της Νέας Αριστεράς για την πρόταση της κυβέρνησης αναφορικά με τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών αποτύπωσε σε συνέντευξη του στην ERTNEWS ο επικεφαλής της κίνησης, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο κ. Χαρίτσης χαρακτήρισε «ελλειματική» την πρόταση της κυβέρνησης, αλλά τόνισε πως η Νέα Αριστερά θα υπερψηφίσει κάθε διάταξη που αφορά παροχή δικαιωμάτων.

Πιο αναλυτικά:

«Εμείς ως Νέα Αριστερά έχουμε πάρει καθαρή θέση εξαρχής. Και επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε πιέσει και πολιτικά, όπως οφείλουμε να κάνουμε, προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ποια είναι αυτή; Αυτή είναι τα πλήρη δικαιώματα σε όλους τους συμπολίτες μας. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε απολύτως καθαροί όταν μιλάμε για ζητήματα κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων. Δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια ή υπολογισμοί, αν θέλετε, αριθμητικοί. Εδώ πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα με θεσμικότητα που επιβάλλει η σοβαρότητα τέτοιων ζητημάτων. Εμείς λοιπόν από την πρώτη στιγμή είπαμε πλήρη δικαιωμάτα σε όλους και θέλουμε να γίνει νόμος του κράτους ένα νομοσχέδιο το οποίο θα διασφαλίζει αυτά τα πλήρη δικαιώματα σε σχέση και με τα ομόφυλα ζευγάρια, σε σχέση και με το γάμο και σε σχέση με την τεκνοθεσία.

Την πρόταση που θα φέρει η κυβέρνηση θα περιμένουμε να την δούμε καταρχάς. Και βεβαίως εμάς η πρόθεσή μας είναι να γίνει νόμος του κράτους επιτέλους αυτό το αναφαίρετο δικαίωμα όλων των πολιτών. Από εκεί και πέρα, από αυτά τα οποία έχουμε δει μέχρι σήμερα, από αυτά τα οποία άκουσα και από τον πρωθυπουργό, φαίνεται ότι η πρόταση την οποία θα φέρει η κυβέρνηση ή σκέφτεται να φέρει η κυβέρνηση, είναι ελλειματική. Για παράδειγμα υπάρχει το ζήτημα της παρένθετης μητέρας το οποίο έχει θεσμοθετηθεί από το ελληνικό κράτος από το 2002, άρα εδώ δεν μπορούν να υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων.

Επειδή θέλουμε να είμαστε συνεπείς σε αυτά τα οποία λέμε θα φέρουμε και στη Βουλή τις προτάσεις μας έτσι ώστε το νομοθέτημα αυτό να είναι πλήρες. Και το νομοθέτημα αυτό να καλύπτει πλήρως τα δικαιώματα όλων των συμπολιτών μας. Δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο θέμα χθες ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά έκλεισε το μάτι και προς την συντηρικότερη και δεξιότερη πτέρυγα του κόμματός του, ουσιαστικά δίνοντας τους το ελεύθερο να απέχουν από την κοινοβουλευτική διαδικασία. Θεωρώ ότι αυτά είναι παιχνίδια και τερτίπια τα οποία προσβάλλουν και την ίδια τη δημοκρατία και τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς αλλά και κυρίως το δικαίωμα όλων των πολιτών να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Εδώ πρέπει να είμαστε καθαροί, πρέπει να είμαστε σαφείς, δεν χωρούν σκοπιμότητες μικροκομματικού χαρακτήρα και θα περίμενα και από την κυβέρνηση και από τις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης – γιατί ακούω και από την αντιπολίτευση φωνές οι οποίες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν μικροκομματικά αυτό το ζήτημα-, να είμαστε απολύτως καθαροί σε αυτό το οποίο λέμε προς τους Έλληνες πολίτες και οι πολίτες είτε να συμφωνήσουν, είτε να διαφωνήσουν αλλά να ξέρουν ποια είναι η θέση κάθε πολιτικής δύναμης.

Εμείς θα υπερψηφίσουμε κάθε διάταξη η οποία κινείται στην κατεύθυνση της παροχής πλήρων δικαιωμάτων στους πολίτες μας και θα δώσουμε μάχη και μέσα στη Βουλή. Θα παλέψουμε για να έχουμε ένα νομοθέτημα το οποίο θα είναι όσο πιο πλήρες γίνεται».

Αναφερόμενος στα μη κρατικά πανεπιστήμια, είπε:

«Είπαμε από την αρχή ότι εμείς είμαστε αντίθετοι, εναντιωνόμαστε σε αυτό το νομοθέτημα της κυβέρνησης γιατί θεωρούμε ότι στις σημερινές συνθήκες αυτό το οποίο θα έπρεπε να συζητάμε, αυτό το οποίο έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία είναι η αναβάθμιση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου και η στήριξή του. Δυστυχώς με το νομοθέτημα το οποίο φέρνει η κυβέρνηση αυτό το οποίο επιδιώκει είναι η δημιουργία πελατείας, η δημιουργία μιας αγοράς η οποία θα υποβαθμίσει το δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο θυμίζω ήδη είναι υποχρηματοδοτούμενο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 2.8 σε σχέση με 5.5% περίπου, το μισό δηλαδή».

Για την κατάσταση με την ακρίβεια, ανέφερε:

«Αντί να έχουμε παρεμβάσεις που έγιναν και σε άλλες χώρες όπως για παράδειγμα τον μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, – γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε στατιστική μείωση του πληθωρισμού και την ίδια στιγμή έκρηξη των τιμών στο ράφι σε βασικά είδη, αντί να προχωρήσει – και άκουσα χτες τον κ. Μητσοτάκη και μου έκανε εντύπωση, μίλησε για πληθωρισμό απληστίας, αλήθεια τώρα μετά από 2.5 χρόνια έμαθε ο κ. Μητσοτάκης ότι υπάρχει πληθωρισμός απληστίας στη χώρα; Αυτός που μας έλεγε ότι είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός απληστίας λοιπόν τι σημαίνει; Σημαίνει ότι υπάρχει κερδοσκοπία κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων, μεγάλων πολυεθνικών ομίλων σε βάρος του καταναλωτικού κοινού. Ποιες είναι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για να σταματήσει την κερδοσκοπία; Θα έπρεπε να υπάρχουν πολύ πιο αυστηροί έλεγχοι για να παταχθεί αυτή η κερδοσκοπία».

Στο ερώτημα αν κάποια στιγμή η Νέα Αριστερά θα περάσει σε άλλη φάση, αυτή της μετατροπής σε κόμμα, απάντησε λέγοντας:

«Ναι βεβαίως. Η Νέα Αριστερά ξεκίνησε ως μια κοινοβουλευτική ομάδα 11 βουλευτών και το πρώτο διάστημα ρίξαμε ιδιαίτερο βάρος στο κοινοβουλευτικό έργο. Βεβαίως θα συνεχίσουμε την κοινοβουλευτική δουλειά. Ταυτόχρονα όμως μας ενδιαφέρει η Νέα Αριστερά να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία. Για αυτό λοιπόν προχωρούμε και το επόμενο διήμερο σε μια πανελλαδική σύσκεψη στελεχών από όλη την Ελλάδα. Και βεβαίως σιγά σιγά η Νέα Αριστερά θα προχωρήσει για να μετατραπεί σε κόμμα».

Για το θέμα της διακοπής χρηματοδότησης του Eteron στα κομματικά έντυπα του ΣΥΡΙΖΑ και την τοποθέτηση Πολάκη, ανέφερε:

«Όποιος δεν παράγει πολιτική, παράγει τοξικότητα. Βεβαίως εμείς δε θα αφήσουμε τέτοιες επιθέσεις αναπάντητες, δεν επιτρέπεται να αφήσουμε τέτοιες επιθέσεις αναπάντητες, θα πάρουν την απάντηση που τους πρέπει πολιτικά και όπου χρειαστεί και νομικά. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει είναι να παράγουμε πολιτική. Να μιλήσουμε με την κοινωνία, να αφουγκραστούμε τις αγωνίες της».

Πηγή: ΕΡΤ

