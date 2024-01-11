«Ακόμα και αν η αντιπολίτευση θεωρεί ότι αυτό είναι το μισό, εμείς θεωρούμε ότι είναι το σωστό και αυτό που θέλουμε να κάνουμε και δεν συμφωνούμε με τα υπόλοιπα που λέει η αντιπολίτευση, ας ψηφίσει και το μισό. Και όταν κάποια στιγμή κρίνουν οι πολίτες ότι μπορούν να έρθουν εκείνοι στην εξουσία, να ψηφίσουν αν συμφωνούν - εμείς δεν συμφωνούμε με τα υπόλοιπα - και τα υπόλοιπα. 'Αρα, αυτό το οποίο περιμένουμε από την αντιπολίτευση είναι να μην έχουμε μία στάση ότι, επειδή διαφωνούμε γιατί δεν τα φέρνετε όλα, δεν ψηφίζουμε συνολικά αυτά που φέρνετε, να έρθουν και να ψηφίσουν αυτά τα οποία θα έρθουν» τόνισε σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που μας κατηγορούν για μισή νομοθέτηση, κυβέρνησαν, πολλά εκ των οποίων και σε υπουργικές θέσεις, κάποια άλλα ήταν βουλευτές, τεσσεράμισι χρόνια. Δεν έφεραν ούτε το ολόκληρο, ούτε το μισό. Και μάλιστα είναι φοβερό, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, να έρχεται μία κυβέρνηση δήθεν συντηρητική, δήθεν ακραία, δήθεν ακροδεξιά, όπως πολλές φορές την έχουν χαρακτηρίσει, να φέρνει μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία, που ισχύει σε 20 χώρες, ως προς τον γάμο, στην Ευρώπη, και 22 χώρες ως προς την τεκνοθεσία, και εσύ αυτό που είχες να πεις, ενώ δεν έκανες τίποτα, είναι να μιλάς για μισή νομοθέτηση» πρόσθεσε υπογραμμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός συμπεριφέρεται θεσμικά και φέρνει τον νόμο μέσα στους πρώτους μήνες της τετραετίας, όπως δεσμεύτηκε.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τη στάση του κ. Ανδρουλάκη απογοητευτική και κατώτερη των περιστάσεων. «Αυτή την στιγμή που μιλάμε, η δήθεν μεγάλη, δημοκρατική παράταξη, το ΠΑΣΟΚ που θέλει να γίνει μία υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση, σε ένα τόσο σημαντικό θέμα δικαιωμάτων, το οποίο διαχρονικά, θεωρητικά, θέλει να φέρει, να ψηφίσει και να υπερασπιστεί, δεν λέει ποια είναι η θέση του αρχικά, αν συμφωνεί ή όχι με κάτι. Θα το ψηφίσει ή δεν θα το ψηφίσει; Λέει πρώτα, αναπαράγει ουσιαστικά εκφράσεις μικροπολιτικές προηγούμενων δεκαετιών» είπε καλώντας τον κ. Ανδρουλάκη να πει τι θα κάνει με το νομοσχέδιο. «Αυτή είναι, νομίζω, μία υπεύθυνη στάση. Πρώτα λες τι θα κάνεις, αν συμφωνείς ή όχι, και μετά κάνεις κριτική, που προφανώς είναι καλοδεχούμενη. Και κάτι πολύ σημαντικό. Ο πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή τόνισε ότι δεν θα θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας» είπε.

Σε ερώτηση για την πειθαρχία στους υπουργούς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Για τους υπουργούς απάντησε ο πρωθυπουργός, ότι αφού συμμετέχουν στο υπουργικό συμβούλιο που εγκρίνει νομοσχέδια, έχουν μια αυξημένη θεσμική υποχρέωση».

«Συζητάμε όμως για κάτι, γιατί αισιοδοξούμε ότι θα περάσει, που θέλουμε να το συζητήσουμε αυτό με τους πολίτες με νηφαλιότητα, χωρίς να διχάσουμε, αλλά με το να ενώσουμε. Συζητάμε για τον πολιτικό γάμο κ. Χατζηνικολάου, ενώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ισχύει το σύμφωνο συμβίωσης. Δηλαδή, από ένα συμβολαιογράφο, ένα σύμφωνο συμβίωσης, πάμε στη δυνατότητα ενός πολιτικού γάμου σε ένα δημαρχείο και συζητάμε για κάποια παιδιά, τα οποία υπάρχουν και τι ισχύει σήμερα που μιλάμε; Ένας άνδρας ή μια γυναίκα, από το 1946 ισχύει αυτό, μπορούν κατά μόνας, να υιοθετήσουν ένα παιδί. Ο ίδιος άνδρας ή η ίδια γυναίκα, μπορούν να συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης εδώ και κάποια χρόνια και να μεγαλώσουν μαζί αυτό το παιδί σε ένα σπίτι. Αν όμως «φύγει» αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο γονέας του παιδιού αυτού, το παιδί αυτό πιθανότατα θα καταλήξει σε ένα ίδρυμα. 'Αρα, το επιχείρημα που κάποιοι, χωρίς να έχουν ενημέρωση έλεγαν «δεν θέλουμε αυτοί να μεγαλώνουν παιδιά», εγώ δεν το καταλαβαίνω γιατί a priori αυτοί είναι ακατάλληλοι για παιδιά ή όλα τα ετερόφυλα ζευγάρια είναι κατάλληλα για παιδιά. Είναι πολύ βαριά η ευθύνη του γονέα. Αυτό το οποίο, λοιπόν, κάποιοι δεν θέλουν και για αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε με ηρεμία στους πολίτες, συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή 2 άνδρες ή 2 γυναίκες, μεγαλώνουν παιδιά. Το θέμα λοιπόν είναι να ρυθμίσουμε αυτό το πλαίσιο και κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα η πολιτεία, κρίνει αν κάποιος ή κάποιοι είναι άξιοι για υιοθεσία, κατά μόνας, Είτε ένας άνδρας είτε μια γυναίκα είτε ένα ετερόφυλο ζευγάρι. Με το νέο πλαίσιο θα κρίνουν και τους δύο» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

