Κυβερνητικά στελέχη για δηλώσεις Κασσελάκη: Ο πρωθυπουργός δεν ενθάρρυνε αποχή

Κυβερνητικά στελέχη σχολιάζοντας όσα είπε σήμερα σε συνέντευξή του ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός είναι αυτός που πήρε την πρωτοβουλία για το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, εισηγείται το νομοσχέδιο και ζητά από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ να το υπερψηφίσει.

Προσθέτουν ότι ουδέποτε ενθάρρυνε την αποχή και πως αντιθέτως ζήτησε υπερψήφιση.

Η αποχή είπε ότι είναι μια καλύτερη διέξοδος από την καταψήφιση, σημειώνουν.

Τα ίδια στελέχη αναφέρουν ότι ο κ. Μητσοτάκης για τους υπουργούς είπε για αυξημένη θεσμική υποχρέωση λόγω συλλογικών αποφάσεων του υπουργικού συμβουλίου.

Επίσης συμπληρώνουν ότι αυτοί που κατηγορούν την κυβέρνηση, 4,5 χρόνια που ήταν στην εξουσία δεν έφεραν τίποτα από όσα μετά θυμήθηκαν.

Ως προς την ψηφοφορία τα κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι τηρούν μια παράδοση της ΝΔ μη επιβολής πειθαρχίας σε θέματα δικαιωμάτων αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξιολογείται η στάση του καθενός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

