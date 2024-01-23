Του Αντώνη Αντζολέτου

Μια μεγάλη συζήτηση άνοιξε ο αρχιεπίσκοπος κ.Ιερώνυμος σε σχέση με τη πρότασή του να πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Η ένσταση αφορούσε κυρίως το γεγονός πως το συγκεκριμένο θέμα είναι δικαιωματικό συνεπώς δεν θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαδικασίας άμεσης ψηφοφορίας. Αποτελεί η προτροπή του προκαθήμενου της ελλαδικής εκκλησίας παρέμβαση στο έργο της πολιτείας; Κυρίως με το δεδομένο πως ο λαός έχει αποφανθεί πριν από περίπου έξι μήνες και τα πολιτικά κόμματα ψηφίστηκαν με βάση τα προγράμματά τους. Είναι γεγονός πως ο κ.Ιερώνυμος είναι ένας μετριοπαθής Ιεράρχης που δεν έχει προκαλέσει εντάσεις με την πολιτεία κατά τη διάρκεια της θητείας του. Το κλίμα στο εσωτερικό της εκκλησίας φέρεται να είναι τεταμένο, καθώς αρκετοί Μητροπολίτες δεν είναι ευχαριστημένοι από τη στάση που έχει κρατήσει έως τώρα ο Αρχιεπίσκοπος. Θα επιθυμούσαν να έχει ακολουθήσει μια πιο σκληρή γραμμή.

Η θέση για διεξαγωγή δημοψηφίσματος σίγουρα προκάλεσε «τριγμούς» στις σχέσεις με την κυβέρνηση και η σημερινή σύγκληση της Ιεράς Συνόδου θα είναι κομβική. Η τελευταία «θυελλώδης» συνεδρίαση είχε πραγματοποιηθεί το 2018 όταν ο Αλέξης Τσίπρας είχε προαναγγείλει την ανάληψη της μισθοδοσίας του κλήρου από την εκκλησία. Το σχέδιο δεν προχώρησε. Θα έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος που θα τοποθετηθεί το ανώτατο εκκλησιαστικό όργανο και αν θα επιλέξει να οξύνει περισσότερο τα πνεύματα με τις αποφάσεις που θα πάρει και τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει. Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο είχε ως στόχο ο διάλογος να γίνει μέσα σε ένα ήρεμο κλίμα. Όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Είχαν προηγηθεί αρκετές «πύρινες» δηλώσεις Μητροπολιτών που έδειχναν πως η συζήτηση δεν θα είναι ανέφελη.

Κάποιοι ανέτρεξαν στο 1982 όταν είχε θεσπιστεί ο πολιτικός γάμος ή στο 2000 με τη μη αναγραφή του θρησκεύματος στις νέες ταυτότητες. Πριν από 24 χρόνια ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είχε συγκρουστεί έντονα με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Είχε αναλάβει την πρωτοβουλία να μαζέψει υπογραφές και ήταν το μοναδικό θέμα συζήτησης στη χώρα για πολλούς μήνες. Ο αείμνηστος πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος με τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη δεν είχαν συμφωνήσει. Οι εποχές μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές όπως και οι πρωταγωνιστές σε πολιτικό και εκκλησιαστικό επίπεδο, ωστόσο οι εντάσεις θα είναι αναπόφευκτες. Οι τοπικές κοινωνίες στην περιφέρεια και οι ενορίες πιέζουν τους βουλευτές, κυρίως της πλειοψηφίας, να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Εκφράζοντας ειδικότερα την ενόχλησή τους για το ζήτημα της τεκνοθεσίας. Η πίεση της εκκλησίας υποψιάζει τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως μπορεί επηρέασει την τελική μορφή του νομοσχεδίου.



Πηγή: skai.gr

