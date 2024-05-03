Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα δεχθεί τον βασιλιά Αμπντάλα Β' της Ιορδανίας "την ερχόμενη εβδομάδα" στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπός του Καρίν Ζαν-Πιερ.

Θα είναι μια "κατ' ιδίαν συνάντηση" για την οποία μετά την ολοκλήρωσή της θα δοθεί στη δημοσιότητα επίσημη αναφορά από τον Λευκό Οίκο, πρόσθεσε, χωρίς να δώσει ακριβή ημερομηνία.

Η επίσκεψη ανακοινώνεται την ώρα που οι συζητήσεις για μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η οποία θα συνοδεύεται από την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στο παλαιστινιακό έδαφος, έχουν εισέλθει σε κρίσιμη φάση.

Η Χαμάς πρέπει να απαντήσει στην τελευταία ισραηλινή πρόταση, την οποία οι Αμερικανοί θεωρούν "εξαιρετικά γενναιόδωρη" και έχουν επενδύσει πολύ σε αυτές τις συζητήσεις.

Ωστόσο το παλαιστινιακό κίνημα κατηγόρησε σήμερα τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι επιδιώκει να εμποδίσει αυτές τις προσπάθειες, ενισχύοντας τις αμφιβολίες ως προς μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός γρήγορα.

Η Ιορδανία, η οποία διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και έχει μεγάλη παλαιστινιακή κοινότητα στο έδαφός της, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν μετέβη πρόσφατα το βασίλειο, τη στιγμή που η πρώτη ιορδανική αυτοκινητοπομπή με ανθρωπιστική βοήθεια αναχωρούσε για τη Λωρίδα της Γάζας, μέσω ενός περάσματος που άνοιξε πρόσφατα το Ισραήλ.

Στα μέσα Απριλίου, το Αμάν κατέρριψε ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ. Ενώ εργάζεται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το βασίλειο θέλει να αποφύγει να πληγεί από μια πιθανή σύγκρουση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

