Ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επικοινωνία Μητσοτάκη-Μπλίνκεν

Για τη στενή συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ελλάδας στην αντιμετώπιση των διευρυμένων προκλήσεων συνομίλησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ο υπουργός (Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν) και ο πρωθυπουργός (Κυριάκος Μητσοτάκης) υπογράμμισαν τη βαθιά και διαρκή διμερή σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας, τις κοινές αξίες που έχουν ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και την ουσιαστική συνεργασία της Ελλάδας στην αντιμετώπιση ευρέος φάσματος θεμάτων. Επίσης, ο υπουργός και ο πρωθυπουργός μίλησαν για τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων διέλευσης και ναυτικών ελευθεριών στην Ερυθρά Θάλασσα και τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Επιχείρηση Prosperity Guardian».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.