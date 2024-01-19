Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο δημόσιος διάλογος για το νομοσχέδιο που αφορά τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, με την Εκκλησία, δια στόματος του Αρχιεπισκόπου να προτείνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, την κυβέρνηση να απαντά «όχι» μέσω του Παύλου Μαρινάκη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να «ανακοινώνει» σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ότι το νομοσχέδιο θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου.

Όλα δείχνουν ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση ενός πολιτικού θρίλερ, το οποίο προκάλεσε αναταράξεις τόσο στο κόμμα της κυβέρνησης, όσο και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και στην κοινωνία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρόλα αυτά, εμφανίζεται αποφασισμένος να εκπληρώσει μία ακόμη προεκλογική του δέσμευση. Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό κανάλι, θα περιλαμβάνει τον πολιτικό γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια και την τεκνοθεσία, αλλά όχι την παρένθετη μητέρα, καθώς το καθεστώς και οι όροι για το συγκεκριμένο θέμα, δεν πρόκειται να διαφοροποιηθούν απ' όσα ισχύουν σήμερα. Με άλλα λόγια, θα επιτρέπεται η χρήση παρένθετης μητέρας, μόνο στην περίπτωση που μία γυναίκα δεν μπορεί να κυοφορήσει εξαιτίας ιατρικών λόγων.

Η συζήτηση, ωστόσο, που είχε ενταθεί το τελευταίο διάστημα για το πότε θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, ολοκληρώθηκε πρόωρα. Ο πρωθυπουργός δήλωσε στο Bloomberg ότι το νομοσχέδιο θα έρθει στη Βουλή μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου, επισπεύδοντας το χρονικό διάστημα και διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις -κυρίως της αντιπολίτευσης- ότι θα το έφερνε μετά -ακόμα και από- τις ευρωεκλογές, ώστε να αποφύγει το όποιο πολιτικό κόστος.

«Ήταν μέρος του προγράμματός μας και θα συζητηθεί στο υπουργικό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνει νόμος του κράτους τις πρώτες δύο εβδομάδες του Φεβρουαρίου. Αυτά είναι σημαντικά θέματα για πολλούς ανθρώπους, γι’ αυτό και δεν επέβαλα κομματική πειθαρχία. Δεν πρέπει να διχάσει την κοινωνία, γι’ αυτό έχουμε και έναν υγιή διάλογο. Αλλά πρέπει να προστατευθούν τα δικαιώματα των παιδιών που ήδη υπάρχουν. Και νομίζω ότι θα ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο. Έχουμε κάνει την ισότητα βασική μας προτεραιότητα. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις μια αναπτυσσόμενη οικονομία» τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η πρόταση του Ιερώνυμου για δημοψήφισμα και το «όχι» του Μαρινάκη

Η πρόταση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου για διεξαγωγή δημοψηφίσματος, ώστε να αποφασίσει η ελληνική κοινωνία για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών προκάλεσε αντιδράσεις και ειδικότερα από την κυβέρνηση, η οποία ξεκαθάρισε ότι υπάρχει μεν σεβασμός απέναντι στην Εκκλησία, αλλά δεν εκείνη που νομοθετεί.

«Γιατί να μη γίνει ένα δημοψήφισμα; Δεν θα ήταν μια πρόταση και αυτή;», τόνιζε, προσθέτοντας ότι η Ιεραρχία θα αποφασίσει για τη στάση της Εκκλησίας, η οποία οφείλει να ενημερώσει το ποίμνιο.

«Σε τέτοια θέματα δεν μπορεί να πάρει θέση μόνος του ο Αρχιεπίσκοπος, ούτε ο πρωθυπουργός», επισήμανε και πρόσθεσε: «Το ποίμνιο πρέπει να ενημερωθεί, να ξέρουμε τι ζητάμε και γιατί το ζητάμε και ποιος μας βάζει να το ζητάμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει ο κόσμος να καταλάβει και να δει πως τα παιδιά εκείνα που θα έρθουν δεν ξέρω πώς θα είναι, πώς θα ζήσουν σε μια οικογένεια που θα έχει δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες, πώς θα ξυπνάει το πρωί μέσα στο σπίτι και τι θα βλέπει γύρω του και μια κοινωνία που δημιουργείται καινούργια δεν την απορρίπτουμε, βλέπουμε τάσεις προς τα εκεί. Μια τέτοια κοινωνία έχει το δικαίωμα ο καθένας να τη διαστρέφει και να την κάνει όπως θέλει και οι άλλοι δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε ότι δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα; Είναι θέμα της κοινωνίας».

Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν άμεση. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3:

«Υπάρχει απόλυτος σεβασμός της κυβέρνηση στην εκκλησία. Προφανώς και ακούμε με απόλυτο σεβασμό συνολικά τις απόψεις γιατί η συμβολή της είναι διαχρονική και ειδικά σε περιόδους κρίσεων αυτά τα χρόνια για τη στήριξη των πολιτών. Από εκεί και πέρα. Καταρχάς στη χώρα μας τα ζητήματα δικαιωμάτων δεν λύνονται με δημοψηφίσματα. Οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα.

Η άποψη του ελληνικού λαού εκφράζεται στις εθνικές εκλογές που τα κόμματα κατεβαίνουν με τα προγράμματά τους και είτε εγκρίνονται είτε απορρίπτονται. Το δικό μας εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Στο δικό μας πρόγραμμα υπήρχε η ατζέντα για τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ +. Και προεκλογική δέσμευση είναι και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης με τον Αρχιεπίσκοπο. Είναι ένα επιχείρημα που ακούμε και από άλλους, πως θα μεγαλώσουν τα παιδιά με δύο μαμάδες και μπαμπάδες. Αυτή τη στιγμή μεγαλώνουν πολλά παιδιά με δύο μαμάδες και δύο μπαμπάδες και δεν σημαίνει ότι είναι a priori ακατάλληλοι δύο άνδρες ή ένα ετερόφυλο ζευγάρι.

Από το 1946 μπορούν να υιοθετήσουν ένας άνδρας και μια γυναίκα παιδί μόνοι και να συνάψει ένα σύμφωνο συμβίωσης και να το μεγαλώνουν μαζί. Αλλά δεν έχουν ρυθμιστεί τα δικαιώματα του παιδιού και μπορεί το παιδί να καταλήξει σε ένα ίδρυμα.

Πλέον θα ελέγχονται όπως και τα ετερόφυλα ζευγάρια και οι δύο υποψήφιοι για υιοθεσία αν είναι κατάλληλοι ενώ τώρα ελέγχεται στην πραγματικότητα μόνο ένας εκ των δύο. Άρα δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει. Ρυθμίζονται θέματα προς όφελος των παιδιών.

Δεν μπορεί κανείς να υποδείξει στην εκκλησία αν θα μιλήσει και τι θα πει. Έχει το δικαίωμα να εκφράσει τις απόψεις της. Εμείς όμως είμαστε ξεκάθαροι. Με απόλυτο σεβασμό στην εκκλησία, υπάρχει η εκτελεστική εξουσία στη χώρα. Αυτή εισηγείται ένα νομοσχέδιο και είναι στην κρίση των βουλευτών αν θα το εγκρίνει. Και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ψηφιστεί.

Πηγή: skai.gr

