Για προσπάθεια αποπροσανατολισμού και αλλαγής της επικοινωνιακής ατζέντας κατηγορεί την κυβέρνηση ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, τασσόμενος κατά του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια.



«Η ευγενής και κατά τα άλλα συμπαθής κοινωνική ομάδα των ομοφυλόφιλων, έχει γίνει πολυπληθής στις παρυφές και το περιβάλλον της (κυβέρνησης), αλλά και εν γένει στο

πολιτικό σύστημα» δηλώνει δε ο κ. Παρασκευαΐδης στην ανάρτησή του στο Facebook.



«Ας ασχοληθούν σοβαρά και κατά προτεραιότητα στη κυβέρνηση, όπως ζητάει η κοινωνία, με τα καυτά προβλήματα της» αναφέρει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η ανάρτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ αναλυτικά



«Την ώρα που οι Έλληνες αναστενάζουν στα ταμεία των super markets από την συνεχιζόμενη ακρίβεια και αισχροκέρδεια, την ώρα που η εγκληματικότητα χτυπάει κόκκινο και εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών ακόμη και στις Περιφέρειες της χώρας, στην Λέσβο, με έκρηξη διαρρήξεων και κλοπών πρόσφατα στη Γέρα, η Κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης επιχειρούν να αποπροσανατολίσουν και να αλλάξουν την επικοινωνιακή ατζέντα ασχολούμενοι τώρα με τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομοφυλόφιλων ζευγαριών και το πως θα μάθουν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο και το σχολείο το Νέο Πρότυπο των δυο μπαμπάδων ή των δυο μαμάδων.



»Η υπογεννητικότητα και το εν γένει δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, που τείνει να εξελιχθεί σε εθνική πληγή και απειλεί μακροπρόθεσμα την επιβίωση του έθνους, δε λύνεται με τους γάμους των ομοφυλόφιλων, αλλά με γάμους νέων ετερόφυλων ζευγαριών που θα τεκνοποιούν και θέλουν στήριξη και κίνητρα για να κάνουν παιδιά, πολλά παιδιά…



»Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή πρόβλεψη για το θέμα που ψελλίζουν κάποιοι, ας προχωρήσει πρώτα η Ευρώπη στην οποία πιστέψαμε με πάθος, την Ευρωπαϊκή της Εμβάθυνση και Ολοκλήρωση, ας αποκτήσει πρώτα Κοινή Εξωτερική και Αμυντική Πολιτική, που θα εγγυηθεί και θα προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα και τα μέλη της από τρίτους, ας αποτρέψει και διαχειριστεί αποτελεσματικά και δίκαια τη παράνομη μετανάστευση που και πάλι εντείνεται (φθάσαμε τις 5.500 στη Λέσβο παρά την πρωθυπουργική διακήρυξη προεκλογικά ότι αφήσαμε πίσω το μεταναστευτικό πρόβλημα), ας θεσπίσει η Ευρώπη το Ευρωομόλογο, για να έχει το ευρώ την ίδια αξία στη τσέπη όλων των Ευρωπαίων πολιτών και μετά ας ζητήσει και το γάμο και τη τεκνοθεσία των ομοφυλόφιλων.



»Ας σοβαρευτούν στη κυβέρνηση της ΝΔ που έχει τη πλειοψηφία να νομοθετεί, όπου φαίνεται, και όχι μόνο, ότι η ευγενής και κατά τα άλλα συμπαθής κοινωνική ομάδα των ομοφυλόφιλων, έχει γίνει πολυπληθής στις παρυφές και το περιβάλλον της, αλλά και εν γένει στο πολιτικό σύστημα.



»Ας ασχοληθούν σοβαρά και κατά προτεραιότητα στη κυβέρνηση, όπως ζητάει η κοινωνία, με τα καυτά προβλήματα της, δηλαδή την προστασία του εισοδήματος των πολιτών από την αισχροκέρδεια και την ακρίβεια, που συνεχίζει να καλπάζει και το 2024 και τώρα την ανακάλυψε η κυβέρνηση με καθυστέρηση δύο χρόνων, τη στήριξη της υπαίθρου με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας γιατί αυτοί αντιστέκονται, ζουν και καλλιεργούν εκεί και τη βλέπουμε να ερημώνει, την εκρηκτική εγκληματικότητα που έχει επεκταθεί και στις περιφέρειες της χώρας αλλά και στην ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των ανηλίκων, με δυσοίωνα μηνύματα για το μέλλον, την αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. που καταρρέει, τη προστασία της δωρεάν δημόσιας παιδείας, την αντιμετώπιση της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής και την αποτροπή νέων τετελεσμένων σε βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας στο Αιγαίο, για την εδραίωση του τουρκικού δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας, γιατί αν χάσουμε το Αιγαίο, χάσαμε την Ελλάδα!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.