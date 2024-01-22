«Εφόσον διαμορφώνεται μια συναίνεση για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού στις ευρωεκλογές, γιατί όχι και για τις εθνικές εκλογές; Πρόκειται για μα αυτονόητη επέκταση μιας διευκόλυνσης που την συζητάμε πέντε δεκαετίες» ανέφερε η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως απαντώντας στις επικρίσεις των κομμάτων της Αντιπολίτευσης στην ανακοίνωση της κατάθεσης τροπολογίας για την επέκταση της δυνατότητας επιστολικής ψήφους για τους κατοίκους του εξωτερικού και για τις εθνικές εκλογές.

Η κυρία Κεραμέως είπε ότι «επί 50 χρόνια σε αυτή την Αίθουσα συζητάμε για το εάν θα διευκολύνουμε τους Έλληνες συμπολίτες μας που ζουν στο εξωτερικό στην άσκηση του ιερού τους δικαιώματος ψήφου». Επισήμανε ότι στην κατεύθυνση αυτή γίνονται από το 2019 «βήματα που υπερβαίνουν κόμματα και χρώματα». «Πάμε», είπε η υπουργός, «βήμα - βήμα όλα μαζί τα κόμματα».

Σημείωσε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή της Βουλής «συντελέστηκε ένα πολύ σημαντικό βήμα» με τις συναινέσεις που εκφράστηκαν επί της Αρχής του νομοσχεδίου και οι οποίες «ξεπερνούν τις 230 ψήφους» για την δυνατότητα επιστολικής ψήφου των Ελλήνων που ζούν στο εξωτερικό για τις ευρωεκλογές». «Εμείς» είπε η υπουργός, «σε αυτό το δεδομένο που τιμά όχι τη ΝΔ αλλά το εθνικό κοινοβούλιο και το πολιτικό μας σύστημα δεν μείναμε παθητικά και ερχόμαστε στην αρχή τριήμερης συζήτησης στην Ολομέλεια και λέμε ότι εφόσον διαμορφώνεται μια συναίνεση για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού στις ευρωεκλογές, γιατί όχι και για τις εθνικές εκλογές;» Παρατήρησε πως όλοι οι φορείς των αποδήμων, ζήτησαν την επέκταση της επιστολικής ψήφου και για τις εθνικές εκλογές.

Η υπουργός απέρριψε τις επικρίσεις περί πραξικοπηματικής πρωτοβουλίας και νομοθετικό αυταρχισμό διερωτώμενη πως είναι δυνατόν να λέγοντας αυτά όταν μιλάμε «για την άρση των πρακτικών εμποδίων στην άσκηση του δικαιώματος της ψήφου».

Επισήμανε, ότι υπάρχει ρητή Συνταγματική πρόβλεψη (αρθ 51 παρ.4 Σ) «που προβλέπει την ύπαρξη ενισχυμένης πλειοψηφίας, 200 βουλευτών για μια τέτοια ψήφιση» και πρόσθεσε ότι «ο καθένας και η κάθε μιας, κρίνεται» και «θα ήταν λάθος να μην αδράξουμε αυτή την ευκαιρία προς όφελος του απόδημου Ελληνισμού και της χώρας μας. Καθώς η Ελλάδα έχει μόνο να κερδίσει από το να συσφίξει έτι περαιτέρω τους δεσμούς αυτούς με τον πολύτιμο απόδημο Ελληνισμό μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

