Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη 23 Ιανουαρίου, εκτάκτως η Διαρκής Ιερά Σύνοδος με μοναδικό θέμα στην ατζέντα των εργασιών της, τη θεσμοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.
Η συνεδρίαση διεξάγεται έπειτα και από την πρόσφατη τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, ο οποίος όπως είπε θα μπορούσε να γίνει δημοψήφισμα έτσι ώστε να τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού το θέμα του γάμου των ομοφυλόφιλων.
Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής
Συνέρχεται την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 9η πρωινή, σε έκτακτη Συνεδρία, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στο εν Αθήναις Συνοδικό Μέγαρο με μoναδικό θέμα συζητήσεως: «Εκκλησία και ‘’θέσπιση γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου’’».
Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
