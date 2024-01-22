Της Πηνελόπης Γκάλιου

Επιτάχυνση των διαδικασιών και φυγή προς τα εμπρός επιδιώκει η κυβέρνηση, αναφορικά με τη νομοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών αρχής γενομένης από την εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα.

Το νήμα, αναμένεται να κόψει η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αύριο, Τρίτη, όπου θα τεθεί επί τάπητος το εν λόγω νομοσχέδιο και αναμένεται να πάρει την έγκριση για την προώθησή του προς ψήφιση στη Βουλή. Εν τω μεταξύ, αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και όταν αυτή ολοκληρωθεί και γίνουν πιθανές βελτιώσεις ή διορθώσεις επί του αρχικού κειμένου που θα δημοσιοποιήσει η κυβέρνηση, τότε στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή και η ψήφισή του, με βάση το χρονοδιάγραμμα που έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg, θα γίνει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Φεβρουαρίου.

Μέχρι ωστόσο και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου από τους 300 της Βουλής, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι ζυμώσεις και οι διεργασίες για την επιχείρηση «πειθούς» προς τους διαφωνούντες θα συνεχιστεί, παρά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ενημέρωσης που έγινε στο κόμμα μέσω των Υπουργών και των επιστημόνων, επί των ρυθμίσεων που θα επιφέρει το νομοσχέδιο.

Προς ώρας πάντως, γρίφος για δυνατούς λύτες παραμένει η τελική εικόνα που θα παρουσιάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου, δεδομένου ότι το κόμμα έχει χωριστεί σε τρεις κύριες κατηγορίες και μία υποκατηγορία.

Ειδικότερα, υπάρχουν οι βουλευτές που θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο και αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία, που μπορεί να φτάνει κοντά στους 100 βουλευτές.

Η δεύτερη κατηγορία είναι οι «καθαροί» διαφωνούντες, εκείνοι δηλαδή που παρά την ενημέρωση και τις επεξηγήσεις, είναι κάθετα αντίθετοι με το νομοσχέδιο και αποφασισμένοι να το καταψηφίσουν. Ένας αριθμός που μπορεί να αγγίξει ή να ξεπεράσει κατά τι τους 20. Μεταξύ αυτών καταγράφονται ο Αντώνης Σαμαράς, ο Θάνος Πλεύρης, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Κώστας Καραγκούνης, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Κώστας Γκιουλέκας, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, η Άννα Καραμανλή, ο Θανάσης Δαβάκης, ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο Περικλής Μαντάς, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο Μάριος Σαλμάς, ο Γιώργος Καρασμάνης, ο Ξενοφών Μπαραλιάκος, ο Στέφανος Γκίκας, ο Βασίλης Γιόγιακας, ο Θεόδωρος Καράογλου.

Η τρίτη κατηγορία αφορά τους αναποφάσιστους και διασπάται στα δύο, καθώς περιλαμβάνει τους βουλευτές που έχουν επιφυλάξεις και είναι μεταξύ καταψήφισης και αποχής και εκείνους που είναι μεταξύ υπερψήφισης και αποχής. Η εν λόγω κατηγορία μάλιστα εκτιμάται από κυβερνητικές πηγές ότι θα είναι και η δεξαμενή που θα «τροφοδοτήσει» περαιτέρω τις θετικές ψήφους, ανεβάζοντάς τες ακόμη και πάνω από τις 110. «Πιστεύω ότι αυτοί που θα υπερψηφίσουν θα είναι περισσότεροι από αυτούς που ξεκινήσαμε από την αρχή» δήλωνε κυβερνητικό στέλεχος.

Σε κάθε περίπτωση, «ειδικού χειρισμού» κρίνονται οι περιπτώσεις κυβερνητικών στελεχών, τα οποία είτε δια της αποχής τους, είτε δια της καταψήφισης, αποφασίσουν να εκφράσουν τη διαφωνία τους με το νομοσχέδιο. Η πιο «τρανταχτή» περίπτωση παραμένει η στάση του Υπουργού Επικρατείας, Μάκη Βορίδη, ο οποίος έχει αμετακίνητη στάση, ενώ ερώτημα παραμένει τι θα κάνουν και οι υφυπουργοί Γιάννης Κεφαλογιάνης, Σταύρος Κελέτσης και Μαρία Κεφάλα που έχουν επιφυλάξεις αλλά δεν έχουν ξεκαθαρίσει τη στάση τους.

Αντίστοιχα, όμως, ούτε το Μέγαρο Μαξίμου έχει ανοίξει τα χαρτιά του, ως προς την αντιμετώπιση των εν λόγων διαφωνούντων, παρότι κυβερνητικός παράγων άφηνε να εννοηθεί ότι η κρίση για τα κυβερνητικά στελέχη θα είναι αποτέλεσμα της συνολικής τους στάσης και όχι μόνο από τη θέση τους επί ενός νομοσχεδίου. «Δεν κρίνεται η στάση απέναντι στην κυβέρνηση από ένα επιμέρους ζήτημα, κρίνεται συνολικά με την κυβερνητική πολιτική» σχολίαζε.

